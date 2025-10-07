“No lograron frenarnos”: Noboa responde al ataque a su caravana presidencial en Cañar

El presidente habló tras el ataque a su caravana y aseguró que nada frenará su trabajo en territorio

Daniel Noboa en un evento en Cuenca, antes de ir a Cañar.

El presidente Daniel Noboa se pronunció tras el ataque a la caravana presidencial ocurrido este martes 7 de octubre de 2025, cuando se dirigía al cantón El Tambo, en la provincia de Cañar, para cumplir su agenda oficial.

“Siempre buscamos el camino democrático, a diferencia de las personas que estaban a unos metros de acá y que no quieren que haya una nueva Constitución, no quieren reducir el número de asambleístas, tampoco quieren bases extranjeras en el Ecuador; no quieren que los recursos que hoy van a los partidos políticos vayan a la gente”, expresó el mandatario desde el evento de entrega de obras en la comunidad de Sigsihuayco.

“No lograron frenar nuestro compromiso con la ciudadanía”

Durante su intervención, el jefe de Estado condenó el ataque violento con palos, piedras y presuntos disparos que sufrió su caravana. “Esa es la realidad: no quieren que se someta a votación nada, sino que, a la fuerza, buscan dañar la vida de la mayoría de los ecuatorianos para mantener poder en los pocos espacios donde lo tienen”, enfatizó.

El mandatario, pese al incidente, cumplió con normalidad su agenda en Cañar, que incluyó la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, la supervisión de la planta de tratamiento de aguas residuales y el anuncio de un nuevo convenio de financiamiento para obras sanitarias en la zona.

“Pasamos del discurso a la acción, porque nuestro gobierno cumple con los agricultores, transportistas, pescadores, con las comunidades de todo el país”, recalcó Noboa.

La ministra Inés Manzano informó que el vehículo presidencial presenta impactos de bala tras el ataque en El Tambo, Cañar. Presidencia De Ecuador

“Este es un gobierno que no aislará a nadie”

El presidente subrayó que los proyectos impulsados en Cañar son una muestra del modelo de gestión que promueve su administración. “Para que todos, pueblos y nacionalidades tengan desarrollo y educación. Este es un gobierno que jamás los aislará”, afirmó.

En la provincia, según Presidencia, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) financia la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales, con una inversión de $ 4,5 millones, mientras Petroecuador destinó $ 891.000 al sistema de alcantarillado de Sigsihuayco. Además, se firmó un convenio de $ 815.000 para el alcantarillado regional de Quilloac y comunidades aledañas.

Denuncia por intento de asesinato

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que la caravana presidencial fue atacada por al menos 500 personas y que uno de los vehículos presenta impactos de bala.

Manzano presentó una denuncia en la Fiscalía por intento de asesinato y terrorismo, y confirmó que cinco personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional. “Estas son las 24 horas más importantes de esta tentativa de asesinato”, dijo la funcionaria.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

