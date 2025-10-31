"No es concurso de belleza": Noboa sobre su imagen tras el paro nacional

"No solo que no hemos cedido, hemos mantenido el conflicto lejos de la ciudad de Quito", sostuvo el presidente Daniel Noboa, interrogado sobre cómo queda su imagen luego de una paralización de 31 días, promovida por la Conaie, tras la eliminación del subsidio al diésel. Además añadió: "Al final del día no es concurso de belleza ni de imagen, uno tiene que ser un buen gobernante y poner el pecho a las balas antes que se afecte a su pueblo".

El viernes 31 de octubre del 2025, en entrevista con Teleamazonas, Noboa dijo que "protegió a Quito". También que "un amigo periodista dice que la quiteñidad le reclama que no está pasando mucho tiempo aquí. Estuvimos en Latacunga, en diferentes partes, para no afectar a más gente y proteger la ciudad". Carondelet se trasladó a Latacunga; el paro se concentró en Imbabura, aunque en Quito y Cuenca hubo concentraciones de estudiantes y trabajadores.

El periodista del canal televisivo le preguntó: ¿Quién ha financiado el paro? ¿Qué investigación tienen del financiamiento de la violencia, no del reclamo justo? Daniel Noboa contestó que supuestamente han investigado el mecanismo de cómo se han financiado anteriormente porque tienen "una UAFE más sólida, fuerte, con la ley de Fundaciones que nos permitía, pudimos rastrear y congelar fondos que iban a ser destinados para desestabilizar a un Gobierno. El detalle que se daba no tenía que ver con el uso real que le iban a dar".

El mandatario sostuvo que se hizo un "rastreo de dinero ilícito, ya que esto hubiera sido devastador para mucha gente". Según dice sí se confirmó, "hay todos los indicios, sigue en una investigación. Una vez que se proceda de acuerdo con la ley, se puede levantar o simplemente incautar esos fondos". No mencionó nombres.

'Jóvenes al volante': el programa de Noboa para apoyar a deportistas en plena campaña Leer más

Sobre intentos de desestabilizar al Ecuador

Noboa afirma que "no es una opinión, eso decían algunos dirigentes. Como ahora hay redes sociales, TikTok, Live stream. Los que siempre han perdido en las urnas y han buscado desestabilizar el Ecuador. El correísmo apoyaba, trataba de desestabilizar y tumbar un presidente legítimamente elegido".

¿Noboa cambió de idea sobre la sede de las bases militares extranjeras?

También a Daniel Noboa le preguntaron si ganará la consulta popular y referéndum, convocada para el 16 de noviembre. "Yo creo que no se trata de mí sino del país, son cuatro preguntas para mejorar la vida de los ecuatorianos, para cambiar al Ecuador".

El primer mandatario considera que: "la oposición está tratando de engañar a la gente y de desviar la atención de que vamos a afectar los ecosistemas en Galápagos. Hemos tenido una conversación con Kristi Noem, de Homeland Security (secretaria de Seguridad de Estados Unidos), y alguno de los dos lugares será Manta o Salinas. Baltra queda descartada porque hay mayor prioridad en tráfico de armas, combustibles, tráfico de drogas. Quieren tergiversar las cosas, que le vamos a regalar a los gringos espacios".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!