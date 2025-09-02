Niels Olsen exige reformas éticas en la Asamblea tras polémico caso de Jorge Chamba

Niels Olsen solicitó la presentación de un Código de Ética actualizado que permita evaluar posibles sanciones

Niels Olsen solicitó la presentación de un Código de Ética actualizado que permita evaluar posibles sanciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se pronunció sobre los cuestionamientos dirigidos al asambleísta Jorge Chamba, relacionados con la contratación de una asesora que, aunque no figura como su cónyuge ni mantiene una unión de hecho registrada, es madre de su hija.

Olsen aclaró que, según información del Registro Civil, no existe vínculo legal entre Chamba y la asesora, lo que impide al Consejo de Administración Legislativa (CAL) imponer sanciones sin un sustento jurídico. No obstante, reconoció que la situación plantea interrogantes éticos que afectan la imagen institucional.

Ante este escenario, Olsen solicitó a Mishel Mancheno, jefa de bancada encargada del caso, la presentación de un Código de Ética actualizado que permita evaluar posibles sanciones dentro de un marco legal claro. La asesora involucrada presentó su renuncia el pasado 22 de agosto.

El titular del Legislativo expresó su preocupación por el impacto de estos comportamientos en la confianza ciudadana y subrayó la necesidad de que la Asamblea Nacional actúe como referente de transparencia y ética. También lamentó la ausencia de normativas específicas para abordar casos similares en el futuro.

CAL archiva queja por presunto nepotismo contra Jorge Chamba

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de mayoría oficialista desestimó la denuncia por presunto nepotismo que el correísmo presentó en contra de Jorge Chamba, asambleísta de la bancada oficialista.

A finales de agosto de 2025, luego de que explotara un presunto caso de nepotismo que vincula al legislador Chamba con su asesora, el asambleísta correísta César Palacios anunció la presentación de la queja respectiva ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según la denuncia, Chamba habría contratado a su expareja y madre de su hija como asesora en su despacho, pese al impedimento legal de contratar a familiares dentro de la función pública, lo que, a criterio del correísmo, constituye un caso de nepotismo.

