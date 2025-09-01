Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

ASAMBLEISTA JORGE CHAMBA
El asambleísta Jorge Chamba dijo a EXPRESO que su expareja tiene una hoja de vida incluso para ser ministra de Estado.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Asamblea: CAL archiva queja por presunto nepotismo contra el asambleísta Jorge Chamba

El CAL también remitió el proyecto de Ley para el Fortalecimiento Crediticio a la Comisión de Desarrollo Económico

No ha pasado nada. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de mayoría oficialista desestimó la denuncia por presunto nepotismo que el correísmo presentó en contra de Jorge Chamba, asambleísta de la bancada oficialista.

RELACIONADAS

A finales de agosto de 2025, luego de que explotara un presunto caso de nepotismo que vincula al legislador Chamba con su asesora, el asambleísta correísta César Palacios anunció la presentación de la queja respectiva ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según la denuncia, Chamba habría contratado a su expareja y madre de su hija como asesora en su despacho, pese al impedimento legal de contratar a familiares dentro de la función pública, lo que, a criterio del correísmo, constituye un caso de nepotismo.

CAL concluyó que no hay pruebas contra Jorge Chamba

Según informó la Asamblea Nacional, luego de haber avocado conocimiento de la denuncia del correísmo contra Chamba, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizó el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL).

OLSEN PRESIDENTE ASAMBLEA

La Asamblea del nuevo Ecuador guarda lo peor del ‘viejo’ país

Leer más

A pesar de no ser obligatorio que el CAL acoja las recomendaciones de informe, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió acoger la recomendación de desestimar la denuncia, al considerar que no se ha demostrado de manera concluyente la existencia de un vínculo jurídico familiar entre Chamba y su exasesora, que configure nepotismo.

Nueva ley urgente va a mesa de Desarrollo Económico

Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el Proyecto de Ley Económico Urgente para el Fortalecimiento Crediticio, recientemente enviado a la Asamblea Nacional por parte del presidente Daniel Noboa.

Esta nueva iniciativa del Gobierno tiene por objeto "garantizar la transparencia" administrativa de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 

El proyecto de ley económico urgente fue remitido a la Comisión de Desarrollo Económico controlada por el oficialismo. Para tramitarla en dos debates, la Asamblea Nacional tendrá un máximo de 30 días, según lo establece el artículo 142 de la Constitución y 62 de la Ley de la Función Legislativa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador redefine su estrategia militar y de seguridad previo a llegada de Marco Rubio

  2. Racha de malos resultados pone en riesgo a Liga de Quito

  3. Julia Roberts y Amanda Seyfred: El vestuario que unió a dos estrellas en Venecia

  4. Cotopaxi refuerza la seguridad para el regreso a clases 2025

  5. En Loja, Educación ofrece capacitación a padres y estudiantes

LO MÁS VISTO

  1. Mundial de Desayunos de Ibai: último día para que Ecuador derrote a Perú, vota aquí

  2. Mundial de Desayunos Ibai Llanos: ¿Quién ganó entre Ecuador y Perú?

  3. Aquiles Álvarez sobre nuevo paso elevado en Urdenor: "Acabará con un dolor de cabeza"

  4. Rafael Correa sobre Marcela Aguiñaga: “No debió suspender la obra en Los Ceibos”

  5. Úrsula Strenge y su hija Camila volvieron a casa en Guayaquil

Te recomendamos