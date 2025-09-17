Nango sobre expulsión de PK: "Si votábamos por el correísmo no pasaba nada"

Los asambleístas que quedaron fuera de Pachakutik (PK) reaccionaron a la decisión del Comité de Ética del movimiento

Los asambleístas expulsados de Pachakutik reaccionaron a la decisión del Comité de Ética del movimiento. Dos de los seis legisladores que ahora están fuera acusan al correísmo de estar involucrado en la resolución.

La tarde del 16 de septiembre de 2025, Pachakutik anunció la medida a través de un comunicado, en el que señaló que la decisión se tomó con base en la Constitución de la República, el Código de la Democracia y su régimen orgánico interno.

Cabe recordar que el proceso disciplinario iniciado en Pachakutik se originó tras la resolución adoptada en el VIII Congreso de la Conaie, celebrado en julio de 2025.

Los asambleístas expulsados son: Carmen Tiupul (segunda vicepresidenta de la Asamblea), Cecilia Baltazar, Manuel Choro, Fernando Nantipia, Edmundo Cerda y José Nango.

Todos ellos enfrentaron un proceso disciplinario por su acuerdo con el Gobierno y por votar junto al oficialismo en la Asamblea Nacional.

Reacciones de los exasambleístas de Pachakutik

José Nango acusó directamente al correísmo de estar detrás de la decisión. Señaló que la Coordinación Nacional de PK está alineada con ese movimiento político. “Ellos nos condicionaron que que si votábamos por el correísmo no pasaba nada. Eso no ocurre con nosotros. Nos debemos a las bases”, afirmó.

Nango hizo declaraciones aún más graves, al señalar directamente al coordinador nacional de PK, Guillermo Churuchumbi. “Los dirigentes, especialmente Guillermo Churuchumbi, nos buscó en territorio para decir tienen avión, tienen hotel; tienen todo si votan a favor del correísmo. Ahí están los correístas”, añadió.

El VIII Congreso de la Conaie se realizó en el Centro de Integración Internacional de los Pueblos, en el oriente de Quito. Alí se expulsó a seis asambleístas. Karina Defas

Por su parte, Cecilia Baltazar también cuestionó la decisión adoptada y apuntó a la Revolución Ciudadana. Aseguró que la resolución de expulsión se tomó para favorecer a otros movimientos. “Entiendo con Revolución Ciudadana porque se supone que en la reunión de los nueve asambleístas (con el exministro José De La Gasca), estuvo la presidenta del Tribunal de Ética. ¿Cómo se entiende que, cuándo ella estaba presenté validó esa decisión y al día siguiente diga que hemos roto los principios de PK”, mencionó.0

Los asambleístas ya analizan una apelación a la decisión. Nango anunció que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), argumentando que fueron sancionados con base en un artículo que solo contempla una amonestación verbal, escrita o la suspensión de derechos como adherente por 180 días.

Según Nango, en la notificación de la sanción se incluyó otro artículo que permitió viabilizar la expulsión.

