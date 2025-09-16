Pachakutik expulsa a seis asambleístas: estas son las razones de la decisión

Los legisladores apoyaron decisiones del Ejecutivo en el Parlamento. Ahora quedan fuera del movimiento indígena

Carmen Tiupul, una de las legisladoras expulsadas por Pachakutik.

El movimiento indígena Pachakutik anunció este martes 16 de septiembre de 2025 la expulsión oficial de seis legisladores, luego de que estos respaldaran decisiones clave del gobierno de Daniel Noboa dentro de la Asamblea Nacional.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Ética y Disciplina del movimiento, que aseguró haber seguido el debido proceso conforme a la Constitución, la Ley Electoral y los estatutos internos de la organización.

¿Quiénes son los asambleístas expulsados por Pachakutik?

Los seis legisladores expulsados son:

Rosa Cecilia Baltazar Yucacilla (Tungurahua) Edmundo Jorge Cerda Tapuy (Napo) Segundo Manuel Choro Duchi (Cañar) José Luis Nango Cuji (Pastaza) José Fernando Nantiapa Chumpi (Morona Santiago) Carmen Yolanda Tiupul Uraquizo (Chimborazo)

Entre ellos destaca Carmen Tiupul, quien fue electa segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional en mayo de 2025, al conformarse una nueva mayoría legislativa favorable al oficialismo.

El movimiento Pachakutik anunció la expulsión de seis asambleístas, entre ellos Carmen Tiupul, por apoyar al gobierno de Daniel Noboa. ARCHIVO EXPRESO

Una ruptura que venía anunciándose

La expulsión ocurre días antes del Consejo Ampliado convocado por la Conaie, que busca definir una posición frente a la eliminación del subsidio al diésel, medida impulsada por el Gobierno de Noboa.

Cabe recordar que estos seis legisladores ya habían sido expulsados previamente por la Conaie el pasado 21 de julio, por razones similares. La Conaie es considerada el brazo social del movimiento Pachakutik.

Con esta decisión, la bancada de Pachakutik en la Asamblea se reduce a solo dos asambleístas: Mariana Yumbay y Álex Toapanta, debilitando su presencia política en el Legislativo.

⭕ #ATENCIÓN | En cumplimiento de las resoluciones del XVIII Congreso de la CONAIE, @PKnacional18 expulsa a 6 asambleístas por traicionar los principios del movimiento y alinearse con #DanielNoboa.

La lucha indígena no se negocia ni se vende.#Unidad #Pachakutik pic.twitter.com/Vvuu2dq0pe — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 17, 2025

¿Por qué fueron expulsados?

Según el comunicado oficial, los seis legisladores tomaron posturas políticas contrarias a las decisiones colectivas del movimiento, alineándose con el oficialismo en momentos clave. Aunque no se detallaron los votos específicos, su participación en la conformación de la nueva mayoría legislativa que respalda al presidente Daniel Noboa habría sido el punto de quiebre.

