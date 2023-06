El sábado 10 de junio, la organización política Revolución Ciudadana presentó a Luisa González Alcívar como precandidata a la Presidencia de la República para las elecciones a desarrollarse el próximo 20 de agosto.

En un video posteado en redes sociales, el expresidente Rafael Correa, principal de ese movimiento político, anunció que González correrá por la Presidencia, luego de que el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción, declinara su postulación a ese cargo.

"Una mujer valiente, trabajadora, capaz, leal, encima guapísima, una manabita del cantón Chone, de la parroquia Canuto, capital política del Ecuador, montuvia con mucho orgullo", expresó Correa, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

No obstante, horas después González aclaró que no nació en Chone, sino en Quito. La precandidata realizó esas declaraciones durante una entrevista en el programa Ingobernables. "Me defino como montuvia, a que por esas circunstancias de la vida nací en Quito, mi madre estaba de vacaciones y nací acá", indicó.

"Mi casa, mi hogar, mi familia están en Canuto, parroquia de Chone, soy chonera. Más allá de que haya nacido en Quito, que fue algo circunstancial, agradezco a esta ciudad, me ha dado grandes oportunidades de trabajo", refirió la precandidata a la Presidencia.

Luisa González fue asambleísta por Manabí en el último período legislativo, que fue cesado de sus actividades tras la declaratoria de 'muerte cruzada' por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, en mayo pasado.

González ocupó varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa, entre ellos: secretaría general del Despacho Presidencial, subsecretaria general de la Administración Pública, coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, entre otros.

El compañero de fórmula de González para las próximas elecciones es Andrés Aráuz, quien participó como candidato presidencial en los comicios del año 2021 por el correísmo.