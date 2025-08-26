Venezuela moviliza su Armada ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe

El chavismo anuncia despliegue de buques en aguas del Caribe para "combatir el narcotráfico"

Un funcionario de la Milicia Bolivariana de Venezuela registra a una mujer durante una jornada de alistamiento este sábado, en Caracas (Venezuela).

Venezuela informó el martes 26 de agostor de 2025 que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de una nueva tensión con Estados Unidos, que también anunció un despliegue militar en el Caribe sur.

Las autoridades venezolanas informaron la víspera la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.

La administración de Donald Trump por su parte sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Pero la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado cartel de los Soles, una supuesta narcobanda que encabeza el presidente venezolano.

No hay información clara de adónde o cuándo llegará la flota estadounidense al Caribe sur.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales un "despliegue importante de drones con distintas misiones" y "recorridos fluviales con infantería de Marina" en el noroeste del país.

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió.

El Gobierno de Venezuela alerta que EE.UU. planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a sus costas como parte, señala, de las "acciones hostiles" de la Administración de Donald Trump.https://t.co/2DpvubPMm9 pic.twitter.com/tNCnfbEhth — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 26, 2025

"Crear ansiedad"

Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.

Venezuela anuncia operación antidrogas, mientras EE. UU. acusa a Maduro de narco Leer más

Según el presidente, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que los expertos cuestionan.

Una posible invasión estadounidense es un tema que surge en las calles de Venezuela, entre bromas y preocupación, entre incrédulos y alguno que otro opositor esperanzado.

No obstante, analistas ven lejano el escenario de una operación directa contra Venezuela.

"Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo", explicó a la AFP el analista Phil Gunson, de Crisis Group.

Política de máxima presión contra Maduro

Caracas exigió además este martes en Naciones Unidas "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe", según un comunicado.

¿Régimen de Nicolás Maduro tiene las horas contadas? Esto dijo María Corina Machado Leer más

El canciller Yván Gil pidió el "apoyo" del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para "restablecer la sensatez".

Trump impulsó en su primer gobierno (2017-2021) una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente.

En su segundo gobierno, sin embargo, se iniciaron contactos tempranos con el chavismo para coordinar la deportación de venezolanos sin documentos en Estados Unidos.

De hecho, los aviones con deportados no han parado de llegar a Venezuela a propósito de la tensión.

Lo mismo con el petróleo. Después de ordenar la suspensión de operaciones del gigante Chevron, autorizó la renovación de un permiso especial para evadir el embargo.

"Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos", apuntó el lunes la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!