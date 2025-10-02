Venezuela denuncia que cazas de EE.UU. "se han atrevido a acercarse" a sus costas

El ministro de Defensa calificó el hecho como una "provocación". EE.UU. desplegó 10 aviones F-35 y 8 buques en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en una reciente aparición.

Venezuela denunció el jueves 2 de octubre de 2025, que cazas estadounidenses "se han atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

RELACIONADAS ONG denuncia desaparición de 443 activistas tras operación naval de Israel

En declaraciones en la televisión estatal, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que el sistema de defensa aéreo venezolano "detectó más de cinco vectores", que definió como "aviones de combate".

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de "asedio" y "amenaza".

"El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas", afirmó Padrino. "Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores", agregó.

"Denuncio ante el mundo esta situación que no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional", dijo.

El ministro no precisó la localización de los cazas estadounidenses, pero señaló que pilotos de líneas aéreas comerciales los avistaron.

Estados Unidos ha destruido cuatro lanchas de presuntos narcotraficantes frente a las costas venezolanas en las últimas semanas.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reconoce que en el estado Bolívar "están operando" los grupos "terroristas" y "narcotraficantes" colombianos del ELN y las disidencias de las FARC. https://t.co/BCLlFW1KVX — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 2, 2025

"Defender nuestra soberanía"

Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares, como el del 20 de septiembre en La Orchila, en el norte del país.

Movilizó buques de guerra, helicópteros, aviones caza y de transporte y vehículos anfibios con 2.500 efectivos.

También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El mandatario ha dicho además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes.

Hospital en epicentro del sismo en Filipinas: "Nos preparamos para recibir cadáveres" Leer más

Su alcance no está claro. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

RELACIONADAS Francia aborda a un petrolero ruso por su presunta conexión con drones en Europa

Maduro adelantó además por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender "el derecho a la felicidad".

Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos.

El gobierno decoró edificios públicos con luces y celebró el inicio de la temporada con fuegos artificiales, como en la sede del servicio de inteligencia, el temido Helicoide, donde hay "presos políticos".

Padrino presentó un balance de operaciones contra el narcotráfico y anunció incluso la destrucción de campamentos pertenecientes a las guerrillas colombianas del ELN y disidencias de las FARC.

"Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso", señaló el ministro.

"Quien esté operando por allí, narcotraficantes, salgan del territorio venezolano, salgan a delinquir a otra parte", insistió.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!