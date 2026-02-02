Una huelga nacional en Alemania paraliza el transporte público municipal

La protesta del sector, que afecta a autobuses, tranvías y metros, pone el foco en turnos agotadores y la falta de descanso

Pocas personas caminan por la habitualmente concurrida plaza Alexanderplatz en Berlín, Alemania, el 2 de febrero de 2026.

Una huelga convocada a nivel nacional por el sindicato germano ver.di en autobuses, tranvías y metros en toda Alemania, salvo en Baja Sajonia, en el noroeste del país, paraliza este lunes, 2 de febrero de 2026, el transporte público municipal en todo el país.

Casi 100.000 trabajadores del transporte público municipal han sido llamados a la huelga por el sindicato alemán de servicios, que exige mejores condiciones laborales para los empleados del sector.

La huelga comenzó a las 02.00 GMT, según lo previsto, con piquetes en las cocheras de autobuses o tranvías y los depósitos de metro y talleres.

En Berlín, los tranvías debían circular para evitar que las catenarias se volvieran a congelar debido al intenso frío, pero lo hacían sin pasajeros.

Los trenes de cercanías no están afectados por la huelga.

Horarios desfavorables y presión

El sindicato defiende que no le queda otra opción que la huelga, ya que "los empleados del transporte público están sometidos a una gran carga debido a horarios de trabajo extremadamente desfavorables, el trabajo por turnos y la constante presión del tiempo", ha explicado la vicepresidenta de ver.di, Christine Behle.

Las mejoras que exige ver.di para los trabajadores del transporte público son, entre otras, la reducción de la semana laboral y de los turnos, la ampliación de los tiempos de descanso y mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana.

En Baviera, Brandeburgo, Sarre, Turingia y Hamburgo se negocia además un aumento de salario.

La actual ronda de negociaciones afecta a casi 100.000 empleados de 150 empresas de transporte municipal y empresas de autobuses de los distritos, así como de las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen.

Solamente en Baja Sajonia aproximadamente 5.000 empleados no han sido llamados a la huelga debido a su obligación a cumplir la paz laboral vigente.

