The Washington Post anuncia despido masivo de periodistas: esto se sabe

The Washington Post confirmó un proceso de despidos masivos que afectará a cientos de periodistas

Fachada del edificio de The Washington Post, medio que anunció un recorte significativo de su plantilla editorial.

El periodismo estadounidense vuelve a enfrentar una sacudida. Este miércoles 4 de febrero, The Washington Post informó a su redacción que iniciará un proceso de despidos masivos, una decisión que impactará de forma directa en áreas históricas del diario, como Deportes e Internacional. El anuncio se dio tras años de pérdidas económicas y una sostenida reducción de suscriptores, en un contexto de crisis para los medios tradicionales.

La noticia fue comunicada a primera hora del día mediante una videoconferencia interna, en la que se pidió al personal conectarse desde sus casas. Allí, el editor ejecutivo del rotativo, Matt Murray, confirmó que los recortes serán “significativos”, aunque evitó precisar una cifra oficial de afectados.

¿Cuántos periodistas serán despedidos?

Aunque The Washington Post no detalló el número exacto de despidos, fuentes cercanas al proceso aseguran que el recorte podría alcanzar hasta a un tercio de la plantilla. Murray reconoció ante el equipo que el impacto será considerable y que se trata de una de las decisiones más difíciles para la compañía en los últimos años.

Este ajuste se produce luego de semanas de rumores dentro de la redacción, especialmente tras conocerse que el diario no enviaría periodistas a cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, una señal clara del repliegue de su cobertura internacional.

The Washington Post, emblema del periodismo independiente en Estados Unidos, enfrenta una reestructuración editorial y financiera. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Cierre de la sección de Deportes y cambios editoriales

Uno de los anuncios más contundentes fue el cierre de la sección de Deportes. Según explicó la dirección del medio, algunos periodistas deportivos serán reubicados en la sección de reportajes, desde donde continuarán abordando la cultura deportiva, pero ya no existirá un equipo dedicado exclusivamente a esta área.

Además, se eliminará la sección especializada en libros, como parte del proceso de reducción de costos y reorganización interna.

Recortes en Internacional: menos corresponsales en el mundo

Otra de las áreas más golpeadas será Internacional. El plan contempla una reducción drástica de corresponsalías y enviados especiales en distintas regiones del mundo, lo que supone un cambio profundo en el alcance global del diario.

Durante décadas, The Washington Post se caracterizó por su cobertura internacional y su presencia en escenarios clave. Con esta decisión, el medio priorizará otros frentes informativos considerados estratégicos para su sostenibilidad.

¿Cuál es la nueva estrategia de The Washington Post?

El diario, propiedad del empresario Jeff Bezos, apuesta ahora por fortalecer áreas como política, información nacional, negocios y salud. Este giro busca concentrar recursos en contenidos con mayor demanda y potencial de suscripción digital.

De acuerdo con la directiva, el objetivo es adaptar el modelo de negocio a los hábitos actuales de consumo de noticias, en un entorno cada vez más competitivo y dominado por plataformas digitales.

Un golpe a un símbolo del periodismo independiente

El propio Matt Murray reconoció que el anuncio representa un duro golpe para el periódico, considerado un emblema del periodismo de investigación en Estados Unidos. The Washington Post es responsable de exclusivas históricas como el caso Watergate y la publicación de los Papeles del Pentágono, trabajos que marcaron un antes y un después en la prensa mundial.

