Ecuador pide a EE. UU. respetar los derechos de los niños migrantes ecuatorianos

La canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este 3 de febrero de 2026 con el secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau. Según informó la Cancillería, ambos funcionarios dialogaron sobre temas de seguridad, migración y comercio.

En materia migratoria, la canciller Sommerfeld “destacó la importancia de que los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, en particular de los niños, sean plenamente respetados, en los términos de las convenciones internacionales aplicables en la materia”.

Días atrás, Ecuador siguió el caso del niño ecuatoriano Liam y su padre que fueron detenidos en Mineápolis por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El menor y el padre fueron liberados.

Boletín |



Ecuador y Estados Unidos fortalecen su alianza estratégica pic.twitter.com/Jm0gLPEiKv — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 3, 2026

Seguridad y comercio, otros temas de interés entre EE. UU. y Ecuador

Sommerfeld y Landau también reafirmaron el compromiso de ambos países de fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional, que, según la Cancillería, constituye una prioridad estratégica compartida y requiere coordinación institucional permanente.

Asimismo, la canciller subrayó la importancia de la iniciativa Millennium Challenge Corporation, un programa de cooperación financiera no reembolsable de Estados Unidos, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, destinado a proyectos de desarrollo que fortalecerán la infraestructura y la competitividad del Ecuador.

Ecuador y Estados Unidos también coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo comercial bilateral “que permita aumentar las exportaciones ecuatorianas y atraer inversión extranjera directa”. Además, se destacó la implementación de iniciativas como la exploración de minerales críticos, “orientadas a promover una mayor integración económica entre ambos países”. RJM

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!