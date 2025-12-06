¿Qué pasó en el mundo este sábado 6 de diciembre de 2025?

Un director de penitenciaría rusa es detenido, mientras que ascienden a once el número de muertos tras tiroteo en Sudáfrica

El papa León XIV recibe las credenciales de uno de los nuevos embajadores ante la Santa Sede durante una audiencia en el Vaticano.

El papa León XIV afirmó este sábado 6 de diciembre que el Vaticano "no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de los derechos humanos", en una audiencia en el Vaticano con los nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede.

"Deseo reafirmar que la Santa Sede no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de derechos humanos fundamentales que se producen en nuestra comunidad global, cada vez más fracturada y propensa a los conflictos", subrayó el pontífice.

En el encuentro con los representantes de Uzbekistán, Moldavia, Bahréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia, León XIV destacó que la cooperación entre la Santa Sede y sus países puede fortalecer el compromiso multilateral y revitalizar los organismos internacionales destinados a resolver disputas entre naciones.

Detienen a director de penitenciaría rusa por un caso de sobornos

El director de una penitenciaría de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, fue arrestado en relación con un caso de corrupción, informó este sábado el servicio de prensa del Comité de Instrucción (CI).

Contra el funcionario, cuya identidad no fue revelada por el CI, fue incoado un caso penal en virtud del apartado 5 del artículo 290 del Código Penal ruso, que castiga la recepción de sobornos a gran escala.

Asciende a once el número de muertos en un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica

Asciende a once el número de muertos tras un tiroteo en un bar clandestino de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica, luego de que un sobreviviente falleciera a causa de sus heridas en el hospital, según informó este sábado la policía sudafricana.

"En cuanto a los fallecidos, el menor tiene tres años. También tenemos a un niño de doce y a otro de 16, y los otros ocho fallecidos son adultos", confirmó la portavoz de la policía nacional, Athlenda Mathe.

El tiroteo se registró en la madrugada del sábado en un bar, y el número de heridos se elevó a 14, entre ellos el dueño del establecimiento, de acuerdo con medios locales.

México entrega al Instituto de Antropología 52 piezas arqueológicas restituidas de EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un total de 52 piezas arqueológicas restituidas de manera voluntaria por particulares, que se encontraban en Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, la cancillería y el INAH precisaron que la entrega se realizó este viernes, luego de que México pudo recuperar este conjunto de piezas que estaban en poder de particulares, quienes contactaron a la Embajada mexicana en EE.UU. y a sus consulados en las ciudades de Nueva York, Sacramento y San Francisco.

"Los objetos presentan rasgos estilísticos de las culturas mexica, teotihuacana y zapoteca, y fueron elaborados entre los años 500 a.d.e (antes de nuestra era) y 1521 d.n.e (después de nuestra era)", apuntó el texto.

ONG lamenta falta de diálogo del Gobierno con campesinos paraguayos sin acceso a la tierra

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) lamentó este sábado una supuesta falta de diálogo entre el Gobierno del país y campesinos que reclaman el acceso a la tierra, luego de que la víspera al menos 42 labriegos fueron detenidos y una veintena resultaron con heridas leves tras haber intentado ingresar por la fuerza a una finca rural.

"El enfrentamiento es la muestra clara de la inoperancia del Estado ante la imposibilidad de dialogar, la imposibilidad de construir alternativas (...) para llevar adelante la reforma agraria", dijo a EFE el secretario general de Codehupy, Dante Leguizamón, quien remarcó que en Paraguay existe un problema de distribución de la tierra.

El activista lamentó que la estrategia usada históricamente por el Estado paraguayo para abordar "la problemática campesina e indígena es -a su juicio- violenta y criminalizadora".

