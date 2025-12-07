¿Qué pasó en el mundo este 7 de diciembre de 2025?

Un golpe fallido en Benín, una masacre en Sudán y protestas en Brasil marcaron la jornada internacional de este domingo

Este domingo 7 de diciembre de 2025 estuvo marcado por la inestabilidad política en África y la indignación social en Latinoamérica. Mientras Benín lograba neutralizar un intento de golpe de Estado que mantuvo en vilo al país durante la madrugada, Sudán sufría una tragedia humanitaria con un ataque directo a civiles. En paralelo, la diplomacia europea endureció su tono comercial frente a China y miles de mujeres en Brasil tomaron las calles exigiendo el fin de la violencia machista.

RELACIONADAS Doha critica en su foro la doble moral en Gaza y ofrece mediar en Venezuela

Benín: Falla golpe de Estado

Ambiente de normalidad en Benín. EFE

El país de África occidental vivió horas de incertidumbre tras un intento de golpe de Estado que fue finalmente frustrado. Durante la madrugada, un grupo de militares autodenominado "Comité Militar para la Refundación de la República" tomó la televisión pública (RTB) para anunciar la destitución del presidente Patrice Talon y nombrar al teniente coronel Tigri Pascal como nuevo líder.

Aunque Cotonú amaneció con blindados y se reportaron disparos cerca de la residencia presidencial, el Gobierno retomó el control horas después. La Guardia Republicana detuvo a trece implicados, pero Pascal, el cabecilla, logró escapar.

Sudán: Más de cien muertos en ataque a guardería

La guerra interna alcanzó un nuevo nivel de horror. El primer ministro, Kamel Idris, denunció un "crimen de guerra" luego de que las Fuerzas de Apoyo Rápido bombardearan con drones una guardería en Kologi. El ataque dejó un saldo devastador de 114 muertos, incluidos niños, y 71 heridos. El gobierno exigió declarar a la milicia como grupo terrorista ante esta "barbarie".

Merz rechaza en Israel la anexión de Cisjordania Leer más

Francia: Macron advierte a Chinas

En el plano económico, el presidente Emmanuel Macron lanzó una dura advertencia a Pekín. Tras su visita a China, Macron alertó que el déficit comercial de 300.000 millones es una cuestión de "vida o muerte" para la industria europea. El mandatario aseguró que si China no reduce su superávit, la Unión Europea aplicará "medidas fuertes", incluyendo aranceles similares a los propuestos por Donald Trump.

Japón: Nuevo acuerdo de defensa con Australia

Tokio y Canberra reforzaron su alianza militar. Los ministros de Defensa de Japón y Australia firmaron un pacto para realizar reuniones anuales y proteger la seguridad en el Indopacífico ante el "deterioro" regional. La firma ocurrió horas después de que Japón denunciara que cazas chinos apuntaron sus radares contra aviones militares nipones.

Hong Kong: Elecciones marcadas por el desinterés



La apatía marcó las elecciones legislativas bajo el modelo de "solo patriotas", registrando apenas un 19,5 % de participación a media sesión. La jornada estuvo ensombrecida por el luto tras un reciente incendio que dejó 159 muertos, mientras la Comisión Anticorrupción detuvo a cuatro personas por incitar a la abstención.

Grecia: Tragedia en Creta por muertos en balsa

La crisis migratoria cobró nuevas víctimas. La Guardia Costera recuperó 17 cadáveres al sur de Creta tras el naufragio de una balsa. La ruta desde Libia ha repuntado este año, sumando ya 16.700 llegadas a la isla, según datos de ACNUR.

Brasil: Marcha contra los recientes femicidios

Manifestaciones en Sao Paulo EFE

Miles de mujeres protestaron en São Paulo tras una semana calificada de "terror" por la violencia de género. Las marchas exigieron justicia ante casos brutales recientes, como el de una mujer amputada tras ser arrastrada por su expareja. El país registra ya 1.177 feminicidios en lo que va de 2025.

Italia: Incidentes en inauguración del nuevo ciclo de opera

La cultura se mezcló con la política en Milán. Un centenar de manifestantes, con banderas palestinas y reclamos sindicales, protestó frente a La Scala antes de la inauguración de la ópera rusa 'Lady Macbeth'. Un fuerte operativo policial blindó el evento para separar a los asistentes de las protestas contra el gobierno de Meloni.

Decenas de trabajadores del sector cultural y miembros de diversos sindicatos se concentraron este domingo frente al Teatro La Scala de Milán. EFE

¡SUSC´RÍBETE A EXPRESO!