Partido Socialista español, salpicado por denuncias de acoso sexual

Feijóo asegura que el PSOE es un partido "peligroso" para las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), en el marco de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, este jueves, en el Palacio de la Moncloa.

El Partido Socialista Obrero español (PSOE) se ha visto salpicado por un caso de denuncias de acoso sexual que implica a un ex alto cargo de esa formación, Paco Salazar, que fue hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el Ejecutivo como en ese grupo.

Aunque los primeros testimonios al respecto se dieron a conocer en verano y Salazar abandonó entonces sus cargos, la polémica ha vuelto a estar de actualidad después de que el digital elDiario.es publicara que las denuncias habían desaparecido del canal interno del PSOE y de que la formación asegurara que el proceso seguía abierto, a pesar de que el acusado se dio de baja como afiliado.

Pedro Sánchez había elegido a Salazar como uno de los adjuntos a la Secretaría de Organización del PSOE tras la crisis provocada por las denuncias contra el exsecretario de Organización Santos Cerdán, acusado de corrupción.

Hace cinco meses hubo denuncias contra Salazar por parte de dos militantes socialistas en el canal interno del PSOE, pero en este tiempo, a tenor de las últimas publicaciones, no ha habido avances satisfactorios al respecto.

ElDiario.es accedió a dos de los escritos presentados por mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar y en estos, según publicó esta semana, se describe un ambiente de trabajo "irrespirable", que "destilaba misoginia", con un lenguaje "hipersexualizado" y comportamientos en los que él simulaba felaciones o salía del baño con la cremallera del pantalón bajada y se la subía cerca de la cara de las afectadas cuando estas estaban sentadas.

La indignación interna en las filas socialistas ha crecido después de que se difundiera que las denuncias habían sido ignoradas por el partido y se habían eliminado ya de ese canal interno, a pesar de que las demandantes aseguran que nadie ha contactado con ellas.

Niegan haber ocultado información

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, desmintió el lunes que dichas demandas hayan desaparecido del sistema creado por el PSOE para evitar situaciones de acoso y discriminación en el seno del partido, afirmando que el proceso de investigación interna sigue abierto.

El propio PSOE rechaza que se haya intentado ocultar nada de este caso, pero este jueves admitió el error de haber gestionado mal las denuncias. Según el partido, su desaparición en el canal interno no fue un "borrado", sino un error informático a subsanar.

La formación ha hecho saber su determinación de que haya la máxima transparencia sobre estos hechos, pero se quiere esperar a ver cómo evoluciona la investigación interna para decidir después si acudir a la Fiscalía.

El conservador Partido Popular (PP), el principal partido de la oposición, ha considerado que el caso de Salazar acredita que el PSOE y el Gobierno son "hipócritas con las mujeres" ya que "las defiende en público y las utiliza en privado", en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

