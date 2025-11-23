Pedro Sánchez apoya al fiscal general de España y evita hablar de un posible indulto

Álvaro García Ortiz fue inhabilitado por dos años por cometer supuestamente el delito de revelación de secretos

Miles marcharon este domingo hasta el Tribunal Supremo de España para rechazar la decisión de inhabilitar al fiscal general Álvaro García.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, al tiempo que apunta a una futura decisión del Tribunal Constitucional sobre aspectos “controvertidos” de la misma y considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.

Sánchez se refirió por vez primera públicamente, en rueda de prensa en Johannesburgo con motivo de la cumbre del G20, a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros (unos 8.300 dólares) por un delito de revelación de secretos en relación con el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo insistió en que el Gobierno respeta la sentencia, aunque no la comparte, y ha defendido que en una democracia se pueda tener esa discrepancia con una decisión del poder judicial.

“Creo que en la inocencia del Fiscal General”, dijo tras argumentar que los periodistas que comparecieron en el juicio “de acreditado y reconocido prestigio” han manifestado “claramente” que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones y “que nada tiene que ver con ese delito”.

“Lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos, pero en una sociedad democrática hay dos cosas que hacer: la primera poner en marcha el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y la segunda, pues hay otras instancias jurisdiccionales que entiendo que podrían dirimir algunos aspectos…que a lo mejor puedan ser controvertidos y también tengan que ser dirimidos por otras instancias”, explicó Sánchez.

Y es que ante la sentencia del Tribunal Supremo que deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García, éste podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por encima del Tribunal Constitucional estarían los tribunales europeos.

Sánchez, también ha aclarado que ahora mismo no tiene ningún sentido hablar de otras cuestiones, como el indulto.

Sobre el proceso abierto para nombrar al sustituto de García no ha desvelado ningún nombre ni perfil, pero remarcó que el Gobierno ha puesto siempre al frente de la Fiscalía a personas con una “dilatada” trayectoria jurídica y con conocimiento “importante de la materia”.

“Lo sabrán cuando corresponda”, dijo, tras reconocer la labor “muy positiva” de García al frente de la Fiscalía.

Multitudinaria marcha en apoyo al fiscal español

¿Qué consecuencias tiene la condena inédita al fiscal general español? Leer más

Mientras, varios centenares de personas se manifestaron este domingo 23 de noviembre enfrente del Tribunal Supremo para protestar contra la inhabilitación de García, pues creen que es una condena “politizada”.

Convocados por organizaciones sociales y sindicales, los concentrados gritaron “Vergüenza”, “Golpistas con toga” o “Esto es política, no justicia”, en alusión al fallo adelantado el jueves pasado por el Tribunal, a la espera de conocerse la sentencia con los argumentos jurídicos de un caso muy polémico.

También unas 500 personas se concentraron en el centro de la ciudad de Santiago de Compostela para apoyar al fiscal.

