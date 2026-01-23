Nuevas visas de EE. UU. con fianza obligatoria: ¿A quiénes aplica el cobro?

EE. UU. exigirá fianzas de hasta $15,000 a solicitantes de visas B1/B2 de países seleccionados a partir de enero de 2026

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos suma un nuevo requisito financiero. A partir de este 21 de enero de 2026, los ciudadanos de diversas naciones que soliciten visas de turista o negocios (B1/B2) deberán depositar una fianza obligatoria como condición para obtener el visado. Esta medida, impulsada por el Departamento de Estado, no admite excepciones basadas en el lugar donde se realice el trámite, priorizando la nacionalidad del pasaporte del solicitante.

Detalles del nuevo proceso de pago

Según el organismo oficial, el monto de la garantía no será fijo: los oficiales consulares determinarán, tras la entrevista, si el aplicante debe abonar 5.000, 10.000 o 15.000 dólares. Para formalizar este proceso, el interesado deberá completar el Formulario I-352 ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y gestionar el depósito mediante el portal oficial Pay.gov. Las autoridades han sido enfáticas en advertir que el pago solo debe realizarse bajo instrucción directa del cónsul para evitar fraudes.

Listado de países afectados y vigencia

La implementación de este programa se ha dado de forma progresiva. A continuación, se detallan las naciones incluidas y las fechas en las que el requisito entró o entrará en vigor:

Vigentes desde agosto de 2025: Malawi y Zambia (20 de agosto).

Vigentes desde octubre de 2025: Gambia (11 de oct.), Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, y Tanzania (23 de oct.).

Vigentes desde enero de 2026:

1 de enero: Bután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán.

21 de enero: Cuba, Venezuela, Nigeria, Nepal, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Kirguistán, Senegal, Tayikistán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu y Zimbabue.

Nota de seguridad: El Gobierno estadounidense aclara que el enlace para el pago será proporcionado únicamente por la vía oficial y no se responsabiliza por transferencias externas a sus sistemas.

