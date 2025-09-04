Macron: Coalición de 26 países enviará tropas a Ucrania para "seguridad duradera"

Naciones voluntarias acuerdan despliegue terrestre, aéreo y naval. Macron afirma que el plan es una "señal clara" para Moscú

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París, Francia, el 4 de septiembre de 2025.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves 4 de septiembre de 2025, que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a "estar presentes en tierra, por mar o en el aire" para aportar garantías de seguridad a Kiev.

En una comparecencia ante la prensa al término de una reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Macron insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna guerra con Rusia, sino "garantizar la paz y aportar muy claramente una señal".

El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es "prevenir cualquier nueva gran agresión" e implicar a esos 26 países "en la seguridad duradera de Ucrania".

Sin entrar en detalles, Macron señaló que los miembros de la Coalición de Voluntarios han confirmado "lo que estaban dispuestos a hacer, cada uno en su función, complementándose mutuamente".

"Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo concretaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el alto el fuego y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo", dijo el presidente francés.

Señaló, además, que los compromisos alcanzados en París "van mucho más allá" de los acuerdos de solidaridad y apoyo firmados con Ucrania hasta la fecha.

Pedro Sánchez viaja a París para ratificar el apoyo a Ucrania en la Coalición de Voluntarios.https://t.co/BPF5aYCjZt pic.twitter.com/8lUe4OPbg8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 4, 2025

"La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa. Ahora vamos a trabajar en la formalización legal y política que se coordinará con un tratado de paz duradero", recalcó.

El presidente francés aseguró además que "Estados Unidos ha sido muy claro: quiere participar en el esfuerzo de garantizar la seguridad".

"No revelaré los detalles de las fuerzas de reaseguro para no exponer nuestros planes. Esta es nuestra línea de defensa y la de Ucrania. No revelaremos nuestros planes a la Rusia de Putin. Nuestro Estado Mayor Conjunto los tiene y está listo. Esto aplica a los 26 países contribuyentes", expuso en la rueda de prensa.

A preguntas concretas sobre Italia, Polonia y Alemania, respondió que se encuentran entre los 26 países que participarán en las garantías de seguridad, con contribuciones que abarcan desde la reconstrucción del ejército ucraniano hasta el despliegue de tropas terrestres, navales y aéreas, o la provisión de bases.

"Cada uno tiene su propia manera de contribuir: algunos enviando tropas al territorio, otros poniendo a disposición sus bases de la OTAN. No quiero entrar en detalles, pero los tres países contribuyen de forma importante a estas garantías de seguridad", señaló el presidente francés.

Comienza la reunión en París de la Coalición de Voluntarios para dar garantías a Ucrania.https://t.co/yxsjHIfXW7 pic.twitter.com/zhvtbcs9nr — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 4, 2025

Advertencia de sanciones a Rusia

Macron advirtió que "si Rusia continúa negándose a entablar negociaciones de paz concretas" adoptarán "nuevas sanciones junto con Estados Unidos" y darán "respuestas claras a esta negativa a avanzar".

"El problema es Moscú y su guerra de agresión", declaró el presidente francés, ya que "al exigir, como condición previa para cualquier diálogo de paz, la retirada del ejército ucraniano de un territorio aproximadamente equivalente al que le ha costado a Rusia aproximadamente 250.000 muertos y un millón de soldados fuera de combate, Moscú está formulando una idea inmoral, ilegal e imposible".

Y añadió: "Desconocemos el balance exacto de esta guerra, pero sabemos que Rusia ha perdido más de un millón de soldados, entre muertos y heridos, en su plan de conquistar menos del 1 % del territorio ucraniano desde noviembre de 2022".

