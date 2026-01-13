Machado y González denuncian excarcelaciones falsas en Venezuela

Según organizaciones de derechos humanos, solo 56 excarcelaciones han sido verificadas, muy lejos de las 116 difundidas por el régimen.

A cinco días de anunciarse oficialmente la liberación masiva de presos políticos, la vocería de María Corina Machado y Edmundo González emitió un comunicado en el que se denuncia que la medida no se está cumpliendo en los términos anunciados. El régimen venezolano difundió el lunes 12 de enero la cifra de 116 excarcelados, pero las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar 56 liberaciones hasta el mediodía del martes 13.

El documento advierte que esta cifra representa menos del 5% del total de más de 1000 personas que permanecen injustamente privadas de libertad por razones políticas. Además, se subraya que los excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares abusivas, lo que limita su libertad y perpetúa la persecución.

Presos liberados hasta ahora

El comunicado señala que la información oficial sobre los liberados es confusa y poco transparente. No se han publicado listas de las personas que serán excarceladas ni se ha notificado a los familiares sobre el proceso. Cientos de ellos permanecen en vigilia frente a los centros de reclusión, esperando noticias, gastando recursos que no tienen y poniendo en riesgo su salud.

Las organizaciones de derechos humanos han confirmado que, hasta ahora, solo 56 personas han sido liberadas. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan restricciones legales y medidas cautelares que les impiden ejercer plenamente sus derechos. La vocería de Machado y González insiste en que la liberación debe ser inmediata, completa, incondicional y verificable, sin excepciones ni condiciones que perpetúen la represión.

Condiciones críticas y fallecimientos bajo custodia

El comunicado también denuncia que no se ha registrado ninguna mejoría en las condiciones de vida de los presos políticos que permanecen recluidos, ni siquiera de aquellos que sufren dolencias graves. Por el contrario, se reportó el fallecimiento de Edison José Torres Fernández, de 52 años, quien murió en cautiverio tras una crisis hipertensiva que no fue atendida adecuadamente.

Torres se convierte en el octavo preso político que muere bajo custodia del Estado desde las elecciones del 28 de julio de 2024. Antes de él fallecieron Edwin Santos, Jesús Martínez, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. La vocería subraya que cada día de prisión cuenta y que la vida y la salud de cientos de personas están en juego.

Una demanda clara e innegociable

El mensaje de Machado y González fue claro “No puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas”. La vocería insiste en que la demanda sigue siendo la misma, única y no negociable: la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos.

