Lo que le dijo Donald Trump a Netanyahu tras liberación de los rehenes secuestrados

Trump pidió indultar a Netanyahu tras la liberación de rehenes, en un discurso ante el Parlamento israelí

Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante el discurso en la Knéset, tras la liberación de los rehenes.

En una jornada marcada por la emoción y el simbolismo político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso ante el Parlamento israelí (Knéset) tras la liberación de los últimos 20 rehenes que permanecían en manos de Hamás. El mandatario estadounidense no solo celebró el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y la organización islamista, sino que sorprendió al solicitar públicamente el indulto para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta un juicio por corrupción.

Durante su intervención, Trump elogió el liderazgo de Netanyahu en tiempos de guerra y pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte. “¿Le concederías un indulto a Netanyahu?”, preguntó Trump, calificando al primer ministro como 'uno de los líderes más destacados' en momentos de crisis. La solicitud se dio en el contexto de un pacto de paz que permitió la liberación de los rehenes y de casi 2.000 presos palestinos.

Además, añadió: “Netanyahu no es la persona más fácil de tratar, pero eso es lo que le hace grande”, una frase que resonó en el hemiciclo como muestra de admiración y respaldo.

El fin de una pesadilla

Trump describió el acuerdo como “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”, asegurando que la “larga y dolorosa pesadilla” de dos años de guerra en Gaza había llegado a su fin. El presidente estadounidense fue ovacionado por los diputados israelíes y agradeció a las naciones árabes y musulmanas que colaboraron en el proceso.

Netanyahu responde con gratitud

Por su parte, Netanyahu agradeció la gestión de Trump y reafirmó su compromiso con la paz. “Teníamos razón, Hamás cedió”, declaró el primer ministro, destacando la presión militar ejercida por Israel como clave para alcanzar el acuerdo.

El discurso de Trump en la Knéset no solo celebró la liberación de los rehenes y el acuerdo de paz, sino que introdujo un elemento político inesperado al solicitar el indulto de Netanyahu.

Este gesto, cargado de simbolismo, refuerza la alianza entre ambos líderes y abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, en medio de un proceso de reconciliación regional.

