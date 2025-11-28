Expreso
peste porcina
Tres décadas después, el virus reaparece en España. El país se suma a la lista de países donde se han registrado ya casos letales.AGENCIA EFE

La peste porcina africana reaparece en España después de 31 años

España confirma sus dos primeros casos de peste porcina africana, detectados en jabalíes en Cataluña 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana en el país desde noviembre de 1994, una enfermedad que llevaba 31 años erradicada en el país tras años de esfuerzos y fuertes restricciones comerciales.

Un virus que vuelve tras tres décadas

Una situación que no es ajena al conjunto de la Unión Europea, donde la enfermedad se consideró erradicada a finales de la década de 1990, pero ha visto multiplicarse los casos desde 2014, cuando se confirmó la presencia del virus en jabalíes y explotaciones porcinas en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia.

Desde entonces, además de los mencionados países se han producido brotes en Rumanía, Alemania, Eslovaquia, Bulgaria, Italia, Suecia, Croacia, Hungría, República Checa y Grecia.

Brotes en expansión dentro de la Unión Europea

España se suma ahora a esta larga de países afectados, tras detectarse dos casos en sendos jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Cataluña, noreste).

La peste porcina africana es una enfermedad no zoonósica, por lo que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos, precisó el ministerio español en un comunicado.

España refuerza la vigilancia y la bioseguridad

Sin embargo, el pronóstico para los animales infectados es muy negativo, ya que la tasa de mortalidad es prácticamente del 100 % y suele producirse entre los 6 y los 20 días después del contagio.

La UE la considera enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Por ello, Agricultura solicitó al sector español que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, así como en el transporte de animales.

Además, recordó la obligación de comunicar a los servicios oficiales en todo el territorio nacional cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de cerdos domésticos, que son las principales poblaciones afectadas por el virus.

Las medidas urgentes para contener el avance del virus

Tras conocerse estos dos casos, el ministerio ha establecido una zona de vigilancia con un radio de 20 kilómetros en torno a los jabalíes muertos que afecta a 39 explotaciones de ganado porcino.

De declararse un foco en una granja, se procederá al sacrificio sanitario de los animales afectados y en contacto y se establecerán zonas de protección y vigilancia donde se pondrán en funcionamiento medidas específicas de control de la enfermedad.

Llegada a Europa originalmente en 1957, la peste porcina africana tuvo su punto álgido en España en la década de los ochenta y los noventa, cuando se llegaron a sacrificar miles de cerdos en algunas granjas como parte de los esfuerzos para su erradicación. 

