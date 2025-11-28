Migrantes en la mira de EE. UU.: revisarán a fondo ‘green cards’ de 19 nacionalidades

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves 27 de noviembre, que someterá a revisión todas las residencias permanentes otorgadas a ciudadanos de casi una veintena de países considerados de “riesgo”, entre ellos Venezuela y Cuba.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), informó en X que la medida responde a instrucciones directas del presidente y busca reforzar la seguridad nacional.

La lista de países coincide con el decreto firmado en junio, que prohibía el ingreso de ciudadanos de:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Además, imponía restricciones adicionales a personas provenientes de:

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Tiroteo cerca de la Casa Blanca desata alerta migratoria

Venezuela corta vuelos a Iberia, Avianca, Latam y más: esta es la razón Leer más

La decisión se produce tras el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, presuntamente cometido por un ciudadano afgano. La USCIS suspendió las solicitudes de inmigración de afganos, después de que Trump responsabilizara a las políticas migratorias de Joe Biden por permitir su entrada al país.

Edlow subrayó que la prioridad es proteger al pueblo estadounidense y evitar que “cargue con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento” de la administración anterior.

RELACIONADAS El gobierno británico endurece su política de asilo e inmigración

La orden implica nuevas restricciones para comunidades cubanas y venezolanas, que en 2024 respaldaron electoralmente a Trump. El presidente ha reiterado su intención de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) y al programa de “parole humanitario” para varias nacionalidades, incluidas las de Cuba, Venezuela y Haití.

Trump exige frenar migración de países del “tercer mundo”



Donald Trump aprovechó el Día de Acción de Gracias para criticar las políticas migratorias de EE.UU. En un mensaje en X, cuestionó las medidas que, según él, benefician a extranjeros y planteó suspender de forma permanente la migración desde “países del tercer mundo”.

Además, prometió terminar con las admisiones ilegales atribuidas a Joe Biden y expulsar a quienes no aporten al país.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ