Incendio de torres de Hong Kong: quiénes son los ocho detenidos y de qué se los acusa

Autoridades ordenaron revisiones en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en rehabilitación mayor

Así quedaron las torres luego del incendio que cobró la vida de 128 personas, mientras que otras 200 están desaparecidas.

La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, el organismo anticorrupción oficial de la excolonia británica, arrestó este viernes 28 de noviembre a seis personas más en relación con el incendio de unas torres residenciales que dejó por ahora 128 víctimas mortales.

El organismo anticorrupción ya había detenido este mismo viernes a dos directores de la empresa de arquitectura a cargo de la renovación del complejo residencial incendiado, y después arrestó a otras seis personas a lo largo del día, según recogió el diario hongkonés South China Morning Post.

El diario detalló que los sospechosos son siete hombres y una mujer, de entre 40 y 63 años. Entre ellos hay dos gestores de proyecto de la empresa de arquitectura Will Power Architects; una pareja propietaria de una empresa subcontratada para el andamiaje, y un intermediario.

Los primeros dos arrestados eran ejecutivos de Will Power Architects, empresa de arquitectura que actuó como consultora para el proyecto de renovación de las ocho torres que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court.

Uno de los detenidos fue llevado bajo custodia a las oficinas de la compañía, donde las autoridades efectuaron un registro, indicaron fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario hongkonés.

El jueves las autoridades detuvieron a tres altos directivos de la constructora Prestige Construction & Engineering, responsable de las obras de rehabilitación: los administradores Hau Wa-kin y Ho Kin-yip, y el apoderado Steve Wong Chung-kee, todos acusados de homicidio imprudente grave.

Dicha firma acumula un historial de sanciones por incumplimientos graves en materia de seguridad laboral, de acuerdo a la investigación.

Cómo fue el incendio en las torres de Hong Kong

El fuego se inició el pasado miércoles en la torre 8 del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

Las llamas se extendieron en pocos minutos a otros seis edificios debido al empleo de planchas de poliestireno expandido de alta inflamabilidad instaladas en los huecos de los ascensores y a redes de malla exterior sin resistencia al fuego, según los informes periciales preliminares.

Paralelamente, la citada Comisión ha creado un equipo especial para investigar posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, licitado en 2023 por valor de unos 42 millones de dólares estadounidenses, y ganado por Prestige entre 57 empresas concurrentes.

A raíz de la tragedia, una de las peores de la historia reciente de Hong Kong, el jefe del Ejecutivo, John Lee, ordenó revisiones urgentes en todos los conjuntos de vivienda pública que se encuentren en obras de rehabilitación mayor.

