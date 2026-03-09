La izquierda de Petro se consolida como la fuerza dominante en el Congreso colombiano

Los resultados confirman Pacto Histórico como la bancada más numerosa, con un Congreso fragmentado que exigirá alianzas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se despide luego de votar este domingo, en Bogotá (Colombia).

La izquierda del presidente Gustavo Petro se proyecta el domingo 8 de marzo de 2026, como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia en una disputa cerrada con la derecha, que marcará el ritmo de las campañas de cara a las presidenciales del 31 de mayo.

Pacto Histórico, el partido de Petro, será el más numeroso en el Senado por encima de la principal fuerza opositora de derecha, según los resultados parciales de las elecciones legislativas. Y en la cámara baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, en un Congreso dividido con el que deberá hacer alianzas para conseguir mayorías.

Con casi el 99% del conteo, la izquierda avanza en el Congreso como sucedió en 2022, cuando Petro fue elegido como el primer mandatario de esa corriente política en la historia del país y el primer exguerrillero en subir al poder.

Estas elecciones toman el pulso del Colombia con miras a las presidenciales, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda, del partido oficialista, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

"Hoy comienza nuestro segundo tiempo con una bancada fuerte", celebró Cepeda.

De su lado, De la Espriella lamentó que la izquierda se quedara con "la bancada más grande del Congreso". "Eso es muy grave", apuntó en un video.

Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país fracturado por más de medio siglo de conflicto armado.

"Estoy preocupado por la pelea entre los extremos", dijo a la AFP José Chamorro, un diseñador de 48 años.

Dos ataques guerrilleros en el sur del país mancharon la jornada electoral que había sido pacífica hasta el cierre de los colegios electorales. La autoridad encargada de organizar las elecciones denunció que los rebeldes hostigaron dos centros de votación durante el conteo de sufragios, sin que se reporten víctimas.

Previo a los comicios los observadores electorales denunciaron múltiples actos violentos contra líderes políticos, incluido el asesinato el año pasado del aspirante presidencial de derecha Miguel Uribe.

"Veedores"

Los resultados determinan también los últimos cinco meses del mandato de Petro, sin posibilidad de reelección. Cepeda quiere persistir en las reformas que el mandatario no logró hacer realidad al perder las mayorías en el Congreso cerca del final de su periodo.

Los legisladores se opusieron a cambiar el sistema de salud o hacer una reforma tributaria ante un déficit fiscal.

El presidente respondió con constantes marchas multitudinarias en las que dio fuertes discursos en contra del Congreso, desprestigiado entre el electorado desde hace años por múltiples escándalos de corrupción.

Una de las propuestas de la izquierda es modificar la Constitución, lo que analistas consideran un riesgo de que el presidente concentre poder.

"Espero que (los congresistas) sean coherentes con lo que han dicho, que sean críticos, que no se queden callados, que sean veedores", dijo Ángela Álvarez, una empresaria exportadora de cacao de 36 años.

La izquierda sufrió un golpe al perder los escaños en el Congreso que el acuerdo de paz de 2016 había asegurado para los excombatientes de la guerrilla FARC.

El pacto les garantizó por 8 años diez puestos, pero el beneficio termina en 2026 y su partido no sólo se quedó sin legisladores, sino que se juega su supervivencia por falta de votos.

La candidata de Uribe

La derecha tiene margen para fortalecerse en el nuevo Congreso, que asumirá el 20 de julio, casi tres semanas antes de la investidura del nuevo mandatario.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el dirigente de derecha más influyente del siglo, participó como candidato del Centro Democrático al Senado, pero según las proyecciones no alcanzará el umbral para ocupar un escaño.

La candidata de su partido, la senadora Paloma Valencia, ganó el domingo las primarias entre aspirantes de derecha, por lo que enfrentará a Cepeda, De la Espriella y un puñado de candidatos.

Muy popular por su feroz combate a las guerrillas, el poderoso exmandatario intentará que uno de sus pupilos gane la presidencia, como ya sucedió en elecciones anteriores.

La oposición responsabiliza a Petro por el repunte del narcotráfico y la violencia en medio de frustradas negociaciones de paz con los grupos armados.

Uribe está de vuelta en el ruedo político luego de que un tribunal revocara en octubre una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal.

