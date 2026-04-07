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Sporting de Lisboa vs Arsenal EN VIVO: el minuto a minuto del partido de la Champions League

Arsenal busca reafirmar su favoritismo en la Champions League ante un Sporting que llega motivado tras una histórica remontada

Los jugadores del Sporting Maxi Araujo, Hidemasa Morita, Georgios Vagiannidis yLuis Suárez en el entrenamiento

Los jugadores del Sporting Maxi Araujo, Hidemasa Morita, Georgios Vagiannidis yLuis Suárez en el entrenamientoANTONIO COTRIM

Jerson Ruiz
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Jerson Ruiz

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El choque entre Sporting CP y Arsenal FC abrirá este martes 7 de abril desde las 14:00 de Ecuador en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Estádio José Alvalade. 

El cuadro inglés llega como uno de los favoritos al título y mantiene su invicto en el torneo, pese a los recientes tropiezos en copas locales que obligan al equipo dirigido por Mikel Arteta a reaccionar tras caer ante Southampton FC. 

En contraste, el Sporting afronta el duelo con confianza luego de encadenar tres victorias, incluida la recordada remontada frente a FK Bodø/Glimt tras revertir un 0-3 adverso en la ida.

Desde las 14:00 sigue aquí el partido en vivo

Alineación del Arsenal

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Minuto 21 sigue el 0-0

Ousmane Diomande aparece firme en defensa y rechaza el balón con seguridad, enviándolo lejos para darle respiro al Sporting de Lisboa.

Se salva el local

Ousmane Diomande evita el peligro con un oportuno despeje al córner y mantiene firme la defensa del Sporting Lisboa ante la presión rival.

Sigue el 0-0

Minuto 11 y sigue el empate 0-0 entre el Sporting y Arsenal por la Champions.

Falta 

Fuerte infracción de William Saliba sobre Luis Suárez del Arsenal. El defensor llegó tarde a la disputa y el árbitro no dudó en sancionar la falta, decretando tiro libre peligroso a favor del ataque rival.

Sporting 0 - Arsenal FC 0

Ha comenzado el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Alineación del Sporting

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