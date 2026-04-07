Sporting de Lisboa vs Arsenal EN VIVO: el minuto a minuto del partido de la Champions League

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

El choque entre Sporting CP y Arsenal FC abrirá este martes 7 de abril desde las 14:00 de Ecuador en la serie de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Estádio José Alvalade.

El cuadro inglés llega como uno de los favoritos al título y mantiene su invicto en el torneo, pese a los recientes tropiezos en copas locales que obligan al equipo dirigido por Mikel Arteta a reaccionar tras caer ante Southampton FC.

En contraste, el Sporting afronta el duelo con confianza luego de encadenar tres victorias, incluida la recordada remontada frente a FK Bodø/Glimt tras revertir un 0-3 adverso en la ida.

Desde las 14:00 sigue aquí el partido en vivo

Alineación del Arsenal

14:22 Minuto 21 sigue el 0-0 14:22 07/04/2026 14:22 07/04/2026 Ousmane Diomande aparece firme en defensa y rechaza el balón con seguridad, enviándolo lejos para darle respiro al Sporting de Lisboa.

14:15 Se salva el local 14:15 07/04/2026 14:15 07/04/2026 Ousmane Diomande evita el peligro con un oportuno despeje al córner y mantiene firme la defensa del Sporting Lisboa ante la presión rival.

14:10 Sigue el 0-0 14:10 07/04/2026 14:10 07/04/2026 Minuto 11 y sigue el empate 0-0 entre el Sporting y Arsenal por la Champions.

14:07 Falta 14:07 07/04/2026 14:07 07/04/2026 Fuerte infracción de William Saliba sobre Luis Suárez del Arsenal. El defensor llegó tarde a la disputa y el árbitro no dudó en sancionar la falta, decretando tiro libre peligroso a favor del ataque rival.

14:06 Sporting 0 - Arsenal FC 0 14:06 07/04/2026 14:06 07/04/2026 Ha comenzado el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.