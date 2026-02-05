Kiev y Moscú cierran segunda ronda en Abu Dabi con un nuevo canje de prisioneros

Un intercambio de 314 prisioneros y la reactivación del diálogo militar son los primeros frutos de las conversaciones

La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi.

Rusia y Ucrania cerraron este jueves, 5 de febrero de 2026, su segunda ronda de contactos directos bajo mediación de Estados Unidos en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, con un acuerdo que ha propiciado el primer canje de prisioneros del año y con el compromiso de las tres partes de volver a reunirse pronto para seguir negociando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

En paralelo, EE.UU. y Rusia acordaron restablecer el diálogo militar de alto nivel que fue suspendido en otoño de 2021, pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, y que es "esencial para lograr y mantener la paz", señaló en su cuenta de X el mediador estadounidense, Steve Witkoff, tras la cita en Abu Dabi.

Fue también el representante especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para misiones de paz, quien anunció primero en la misma red social que rusos y ucranianos habían acordado liberar un total de 314 prisioneros de guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó poco después en una rueda de prensa en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que 157 ucranianos habían vuelto ya a casa del cautiverio ruso.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, explicó en su cuenta de X que 139 de los prisioneros ucranianos liberados estaban privados de libertad en Rusia desde el primer año de la guerra, 2022.

Budanov dijo que el grupo de cautivos ucranianos canjeados incluía también algunos civiles.

"Entre los liberados hay 19 combatientes que habían sido condenados ilegalmente, 15 de ellos a cadena perpetua", señaló.

Esperanza mediante intercambios

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha juzgado y condenado por delitos como crímenes de guerra y terrorismo a decenas de prisioneros de guerra ucranianos.

Entre los ucranianos retornados hay soldados que participaron en la defensa de Mariúpol, el puerto ucraniano del mar de Azov ahora ocupado por Rusia que sufrió al comienzo de la guerra uno de los asedios más largos y agónicos de todo el conflicto armado.

"Esta gente ha sufrido penalidades extraordinarias y aun así se han mantenido firmes", dijo Budánov, que forma parte de la delegación ucraniana que ha negociado en Abu Dabi.

Los cautivos rusos incluidos en el canje también han iniciado su retorno a casa.

Antes de entrar en territorio de la Federación Rusa, 157 prisioneros de guerra y tres ciudadanos de la región rusa de Kursk -donde en su día ocuparon una pequeña parte del territorio las fuerzas ucranianas- recibieron asistencia médica y psicológica en Bielorrusia.

Con frontera tanto con Rusia como con Ucrania, Bielorrusia sirve de lugar de tránsito para los prisioneros de guerra de ambos países en estos intercambios.

Rusia y Ucrania ya acordaron otros canjes de prisioneros de guerra y de civiles cautivos en las conversaciones que mantuvieron el año pasado en Estambul con mediación de Turquía.

Los intercambios se materializaron en distintas fases.

Zelenski afirmó este jueves que espera que lo acordado ahora en Abu Dabi abra la puerta a más canjes que permitan la vuelta a casa de todos los ucranianos.

Los contactos continúan

El presidente ucraniano adelantó asimismo que en las reuniones trilaterales de la capital emiratí se acordó también celebrar nuevas reuniones "en un futuro cercano".

Posteriormente, en su tradicional discurso nocturno, el mandatario dijo que probablemente estos nuevos encuentros serán en EE. UU.

"Estamos listos para todos los formatos de trabajo que puedan acercar la paz de manera real y hacerla confiable, duradera y que prive a Rusia del deseo de seguir luchando", recalcó.

Subrayó la importancia de que esta guerra termine "de manera que Rusia no reciba ninguna recompensa por su agresión".

Witkoff, por su parte, indicó en X al término del encuentro trilateral que las conversaciones en Abu Dabi fueron "constructivas y se centraron en las formas de crear condiciones para lograr una paz duradera", incluidos "los métodos para implementar una tregua y la supervisión del cese de las actividades militares".

Tanto la delegación rusa como la ucraniana acordaron continuar el diálogo trilateral "en las próximas semanas", agregó.

La primera ronda de las negociaciones trilaterales de Abu Dabi tuvo lugar los días 23 y 24 de enero, mientras que la segunda comenzó la víspera y terminó este jueves en el mismo formato.

El principal obstáculo para llegar a un acuerdo de paz sigue siendo la exigencia rusa de que Ucrania se retire de la parte que aún controla de la región oriental de Donetsk, que está ocupada por Rusia en más de un 75 %, además del control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa.

