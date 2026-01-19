Primera Ministra de Japón convoca a elecciones anticipadas para febrero 2026

La primera ministra de Japón anunció la disolución de la Cámara Baja y la convocatoria de elecciones anticipadas

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sorprendió al país al anunciar la disolución de la Cámara Baja del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero de 2026. La medida, comunicada en rueda de prensa el 19 de enero, responde a la necesidad de reforzar su liderazgo y obtener un mandato más sólido para avanzar en sus planes de gobierno.

Takaichi, primera mujer en dirigir el Ejecutivo japonés, reconoció que se trata de una “decisión muy difícil” y que su futuro político está en juego. “Me gustaría que la gente decida directamente si pueden confiar la gestión del país a Sanae Takaichi”, afirmó.

La decisión de la ministra

La primera ministra asumió el cargo en octubre, tras imponerse en las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD), convocadas luego de la renuncia del exmandatario Shigeru Ishiba. Su aliado en el gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), confirmó que la disolución de la Cámara Baja tendrá lugar el 23 de enero, fecha que coincide con el inicio del período ordinario de sesiones parlamentarias.

Durante la conferencia de prensa, Sanae Takaichi adelantó que los puntos más ambiciosos del acuerdo con Ishin se pondrán en marcha a lo largo de 2026, siempre que logren el respaldo suficiente en las urnas.

De acuerdo con una encuesta publicada por la cadena pública NHK, el Ejecutivo de Takaichi mantiene un nivel de aprobación cercano al 62 %, cifra estable desde su llegada al poder. No obstante, el oficialismo enfrenta un escenario complejo: apenas conserva una mayoría de un escaño en la Cámara Baja y permanece en minoría en la Cámara Alta, tras los resultados desfavorables obtenidos durante la administración de Ishiba.

Limitación de las capacidades del Gobierno

En la actualidad, el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (JIP) suman 230 escaños en la Cámara Baja, considerada la más influyente del Parlamento. Con el respaldo de tres legisladores independientes, apenas logran mantener una ajustada mayoría dentro de los 465 asientos disponibles. La situación es aún más complicada en la Cámara Alta, donde la coalición controla únicamente 119 de los 250 escaños.

Este escenario ha limitado la capacidad del gobierno de Sanae Takaichi para impulsar reformas de fondo sin recurrir a negociaciones con la oposición, encabezada por el Partido Democrático Constitucional de Japón (CDP). Este último anunció recientemente una alianza electoral con el partido budista Komeito, que hasta el año pasado había sido el socio tradicional del PLD en el Ejecutivo.

En el plano económico, el contexto se vuelve cada vez más desafiante: la inflación se mantiene elevada y el yen registra su nivel más bajo frente al dólar en el último año, lo que ha encarecido las importaciones y debilitado el poder adquisitivo de los hogares. Ante este panorama, el adelanto electoral aparece como una estrategia de Takaichi para consolidar un mandato más sólido antes de que el desgaste económico se traduzca en mayores costos políticos.

