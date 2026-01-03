Inteligencia artificial cuántica: el ‘nuevo mundo’ laboral

La computación cuántica combinada con la IA superará los límites de la informática conocida hasta ahora

La inteligencia artificial (IA), que ofrece sistemas que efectúan tareas propias de la inteligencia humana, como entender y responder a una comunicación, tomar decisiones o aprender de su propia experiencia y está dotada de una gran capacidad de automatizar tareas repetitivas y analizar grandes cantidades de datos con celeridad, ya forma parte de nuestra vida diaria.

Esta tecnología ya está en el corazón de las recomendaciones personalizadas de las plataformas digitales y los asistentes virtuales, y dentro de poco permitirá desde detectar las enfermedades antes de que produzcan síntomas hasta optimizar la distribución de la energía en las ciudades, gracias a los sistemas con IA que actualmente se están desarrollando.

La computación cuántica (CC), que están desarrollando empresas líderes como Google e IBM, se basa en las reglas de una rama de la física que estudia cómo funcionan las partículas atómicas y subatómicas, y utiliza como unidad básica de información el ‘cúbit’, a diferencia de las computadoras convencionales, que trabajan con ‘bits’ (unidades que solo pueden ser 0 o 1).

Gracias a un fenómeno físico llamado superposición cuántica, los ‘cúbits’ o bits cuánticos pueden representar varios estados (pueden ser 0, 1 o una combinación de ambos al mismo tiempo), lo cual permite a las computadoras cuánticas procesar enormes cantidades de datos y mucha más información de manera simultánea, consiguiendo realizar en unos minutos cálculos que llevarían infinidad de años a un equipo convencional.

La combinación de la IA y la CC promete abrir puertas a soluciones que ahora no somos capaces de imaginar, analizar datos más complejos, resolver problemas que hoy son irresolubles, hacer descubrimientos científicos más rápidos o crear predicciones más precisas en el clima y la economía, según la universidad UNIE (www.universidadunie.com).

Desafíos en el aspecto tecnológico

Pero, según la UNIE, este avance también traerá importantes desafíos en el aspecto tecnológico, ya que las computadoras cuánticas requieren condiciones especiales, como temperaturas extremadamente bajas, así como una nueva generación de algoritmos (secuencias de operaciones e instrucciones que siguen una computadora) para aprovechar al máximo esta tecnología.

También es previsible que la IA cuántica, que combina la potencia de la computación cuántica con técnicas avanzadas de IA, y permitirá desarrollar máquinas capaces de realizar cálculos complejos a velocidades significativamente más rápidas que las actuales, reconfigurará el panorama laboral, especialmente en aquellas profesiones con un mayor perfil tecnológico.

Debido a esta evolución tecnológica, el mundo laboral entrará en una transformación acelerada en la que a muchos profesionales les tocará “volver a aprender”, señalan desde Softtek, firma especializada en transformación digital, que analiza cuales son las profesiones con más futuro, en su informe ‘Digital Profiles for 2025 & 2035’.

“Hoy en día, prácticamente todos los nuevos proyectos, dispositivos o aplicaciones incorporan algún tipo de IA, tecnología que ya nos está ayudando a realizar múltiples tareas en mucho menos tiempo y resulta más eficiente que los métodos tradicionales”, según explican desde esta compañía.

“La IA, que se ha posicionado como la tecnología más relevante de la actualidad, junto a la computación cuántica, que no para de avanzar, están redefiniendo el futuro del panorama laboral. Alrededor de estas dos tecnologías surgirán nuevos empleos, las empresas buscarán nuevas habilidades profesionales y algunas profesiones tecnológicas tendrán más futuro”, según apuntan.

“La evolución tecnológica viene impulsada por una combinación de avances multidisciplinares que convergen para responder a las presiones competitivas globales”, señala Doris Seedorf, directora ejecutiva (CEO) de Softtek para España, en entrevista con EFE.

Explica que “mientras la inteligencia artificial (IA) se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que imitan la inteligencia humana, nutriéndose de datos para identificar patrones y tomar decisiones, la computación cuántica (CC) representa un enfoque radicalmente diferente”.

