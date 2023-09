Frontera norte de México, reflejo de una nueva crisis humana por oleada de migrantes

La frontera norte de México refleja la nueva crisis humanitaria que vive el país ante una nueva oleada migratoria, que ha derivado en suspensiones de trenes de carga por accidentes con migrantes, protestas y el choque de extranjeros con autoridades mexicanas y estadounidenses.

El problema se centra principalmente en la zona metropolitana de Juárez y El Paso, en el estadounidense estado de Texas, donde ya se ha instalado un campamento de 500 migrantes en ese lado del río Bravo.

También ha propiciado la pérdida de millones de dólares en cargas de mercancías varadas por la baja capacidad de las aduanas, mientras que, a la par de la llegada masiva de un mayor volumen de migrantes que vienen de Centroamérica y El Caribe, crece la convicción entre ellos de que alcanzar el “sueño americano” se ha vuelto más fácil.

El Gobierno de México no tiene una estimación sobre cuántos migrantes existen en la fronteriza Ciudad Juárez, debido a que centenares de ellos llegan sin registro cada día y se desconoce cuántos logran entrar en EE. UU. Activistas señalan que los albergues están a su máxima capacidad, con casi 2.400 personas esperando una cita con autoridades migratorias para regularizarse, mientras que hay más de 5.000 viviendo en casas alquiladas, en construcciones abandonadas y en la calle.

Integrantes de la policía municipal realizan operativos de patrullaje para persuadir a migrantes de cruzar hacia Estados Unidos hoy, desde la fronteriza Ciudad Juárez (México). EFE

Ivonne López de Lara, coordinadora de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, uno de los albergues que reciben a las personas en movilidad, indica que siempre se habla de una crisis humanitaria, “ya que no estamos preparados para tener a tantos migrantes en esta frontera (norte de México)”. “Los tres niveles (de Gobierno) tienen que plantear un programa o una reforma donde limiten estas situaciones, ya que está perjudicando a la población de Ciudad Juárez, porque no pueden llevar un control y/o pueden organizar a los migrantes, ellos vienen de sus lugares de origen por necesidad y no por gusto”, agrega.

De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza, el número de encuentros promedio con personas que cruzan de forma ilegal a EE. UU. aumentó un 31 % en septiembre, con 23.500 más en lo que va de mes. En agosto, la cifra fue de 25.236 casos, con un promedio de 814 diarios.

El Gobierno de México está explorando la posibilidad de comenzar a deportar a Ecuador, Venezuela y Colombia a los migrantes de estos países que sean rechazados en Estados Unidos, así lo reveló este viernes la canciller mexicana, Alicia Bárcena.



Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), culpa al Gobierno estadounidense por la crisis que ya afecta la parte económica y social de esta frontera. “Nosotros no somos el problema, el problema son los EE. UU. (…), hay citas en la embajada y en el Consulado de Estados Unidos de aquí a dos años, es una burocracia peor que un elefante”, expresó el viernes en Ciudad Juárez.

Un grupo de migrantes espera cerca a la frontera con Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2023, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE

El sector empresarial ha mostrado su preocupación, toda vez que en la semana se acumularon más de 500 millones de dólares varados en cargas que no se han podido exportar. Tan solo el viernes por la noche todavía se apreciaba una fila de al menos 8 kilómetros de tráileres cargados, que pernoctaron a las afueras del cruce internacional Zaragoza-Ysleta para atravesar a El Paso, en Texas.

“Yo pienso que sí se tiene que trabajar en otro tipo de esquemas (...); si tú le preguntas a la autoridad cuánta gente hay aquí no sabemos. Es un gran problema, para ellos mismos (los migrantes) y para nosotros, para la gente, porque no sabemos ni cómo poder ayudarlos”, dijo Thor Salayandía Lara, vicepresidente nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Fotografía de camiones en una para ingresar a Estados Unidos sobre el Puente Internacional Zaragoza, el 22 de septiembre de 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE

Como Luis Alfredo Torres, muchos migrantes llegan a esta fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México. A él le tomó un mes y medio llegar de Venezuela a Juárez con su esposa y su hijo.

Explicó que entre sus razones están los sueldos de 20 dólares que reciben hoy los abuelos que se quedaron en su país de origen y que, aseguró, “no alcanzan para nada” ”O es la comida o es el alquiler, trabajar desde las 6 de la mañana y llegar a las 11 por 10 dólares”, relató.

Torres y su familia saben que no pueden cruzar por las alambradas instaladas en el lado estadounidense del río Bravo, en Texas, al tiempo que fueron advertidos de que “hay que durar días aquí, sin comida y con los niños”.

Un grupo de migrantes camina del lado de Estados Unidos después cruzar la frontera por el río Bravo, el 22 de septiembre de 2023, desde Piedras Negras, Coahuila (México). EFE

