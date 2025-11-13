El cierre del Gobierno de EE. UU.: consecuencias y retos tras 43 días de inactividad

Cierre de gobierno en EE.UU. golpea salarios, viajes y mercados, con efectos que persisten tras la reapertura

Desde el inicio del cierre, que ya cumple 43 días, cerca de 1,25 millones de empleados federales permanecen sin recibir sus salarios. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que los sueldos retenidos alcanzan los 16 mil millones de dólares hasta mediados de noviembre, lo que ha reducido el consumo en comercios, restaurantes y viajes, además de posponer compras importantes en todo el país.

Aunque los atrasos serán pagados una vez que se reabra el gobierno, buena parte del consumo perdido no se recuperará.

Transporte aéreo paralizado y golpe al turismo

La crisis afecta fuertemente al sector del turismo: la Administración Federal de Aviación (FAA) tuvo que ordenar cancelaciones y recortes de vuelos en los principales aeropuertos del país por la falta de controladores aéreos con sueldo pagado.

Entre el viernes y el lunes se registraron más de 7 000 vuelos cancelados, lo que representa pérdidas diarias estimadas en 63 millones de dólares por gasto turístico. En total, el impacto económico en las últimas seis semanas alcanzaría los 2 600 millones de dólares. La paralización también golpea directamente a hoteles, restaurantes, servicios de transporte y a toda la cadena que depende del sector turístico.

Control de la política monetaria y deterioro de la confianza

El cierre ha interrumpido la publicación de indicadores económicos clave (empleo, inflación, consumo) de los que depende la Reserva Federal para fijar su estrategia. Esto dificultó la toma de decisiones para empresas, inversionistas y autoridades locales.

Por otro lado, el índice de confianza del consumidor cayó a 50.4 puntos, su nivel más bajo en tres años, lo que refleja el temor de los estadounidenses sobre su situación financiera y la economía en general.

Repercusiones internacionales

El cierre proyectó una imagen de inestabilidad política hacia el exterior. Socios comerciales y organismos internacionales advirtieron sobre el riesgo de que la falta de gobernabilidad afecte acuerdos y negociaciones globales.

Aunque la reactivación del gobierno impulsará cierta recuperación a inicios del próximo año, los expertos advierten que alrededor de 11 000 millones de dólares en actividad económica ya no se recuperarán.El impacto se extiende más allá de Washington: el cierre deja claros efectos en salarios, movilidad, consumo y en la capacidad de la economía para responder a nuevas incertidumbres.

