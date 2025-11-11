EE.UU.: el transporte aéreo tardará meses en recuperarse tras el cierre del Gobierno

Cierre del Gobierno en EE.UU. deja graves secuelas en el transporte aéreo, cuya recuperación podría tardar meses o años

Un avión se aproxima para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), en California.

Hasta que se concrete un acuerdo oficial, las aerolíneas están obligadas a cumplir la orden de emergencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que dispone una reducción progresiva de la capacidad operativa en 40 aeropuertos clave de Estados Unidos, limitándola al 10 %. Desde este martes, el recorte se ampliará al 6 % de los vuelos programados.

“Estas cancelaciones representan grandes desafíos, no es sencillo cancelar el 10 % de los vuelos diarios y mantener la operación estable”, explicó Eash Sundaram, exdirector de JetBlue Airways y actual presidente de Uptata Ventures. Según él, las aerolíneas enfrentarán semanas de ajustes antes de iniciar la recuperación.

Recuperación lenta y riesgo para Acción de Gracias

El piloto y consultor de aviación Kit Darby estima que, si los controladores aéreos regresan pronto a sus puestos, las aerolíneas podrían normalizarse en una o dos semanas. Sin embargo, si el cierre se prolonga, los vuelos de Acción de Gracias podrían verse seriamente afectados.

“Si el cierre no termina esta semana, será muy difícil alcanzar una recuperación completa para el feriado”, advirtió Darby.

Controladores sin pago y jubilaciones anticipadas

Aunque el Gobierno reabra, muchos controladores aéreos podrían no regresar inmediatamente. Los empleados de la FAA no han recibido aún su pago retroactivo, lo que ha llevado a algunos a buscar otros empleos o adelantar su jubilación.

El sindicato de controladores recordó que, tras el cierre de 2019, los trabajadores tardaron más de dos meses en recibir sus sueldos atrasados.

El presidente Donald Trump ordenó el regreso inmediato de los controladores a sus puestos, ofreciendo bonificaciones de 10.000 dólares a quienes trabajaron durante el cierre. Aun así, el secretario de Transporte Sean Duffy admitió que el número de jubilaciones diarias pasó de cuatro a más de veinte, afectando gravemente la dotación de personal.

Escasez de personal y riesgo de colapso aéreo

Antes del cierre, la FAA ya enfrentaba un déficit de más de 3.000 controladores. Pese a haber reclutado a 2.000 nuevos aspirantes este año, varios estudiantes han abandonado la formación debido a la incertidumbre y la falta de pago.

Si el Gobierno no alcanza un acuerdo pronto, el secretario Duffy advierte que el tráfico aéreo podría reducirse hasta en un 20 %.

“Un recorte de esa magnitud paralizaría el sistema aéreo estadounidense”, advirtió el analista Henry Harteveldt, quien teme que miles de viajeros no logren llegar a su destino en Acción de Gracias.

