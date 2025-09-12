Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

SolarBau24
Fotografía de David Szielenski y Rostam Nazari.SolarBau24

El brillante destino de un refugiado afgano convertido en empresario en Alemania

Rostam Nazari pasó 7 años sin luz en Afganistán. Hoy dirige una empresa de energía solar y aboga por integración de migrantes

Rostam Nazari creció sin saber leer ni escribir y sin electricidad en Afganistán. Pero, escribió dos libros en alemán y fundó una empresa de paneles solares en Lohra, una pequeña ciudad cerca de Marburgo, en Alemania.

RELACIONADAS

Nazari, con una barba corta y con anteojos redondos de metal, observa subido en un andamio a tres de sus empleados instalar paneles fotovoltaicos en el tejado de una escuela, diez años después de su llegada a Alemania en la gran ola migratoria de 2015.

"Viví sin electricidad durante siete años. Quería entender por qué todo el mundo aquí tenía electricidad y no en Afganistán", explica.

A los 25 años, Nazari, es el director técnico de SolarBau24, una empresa de instalación de paneles solares que cofundó en 2023, junto con su amigo David Szielenski.

Nazari llegó a Alemania a los 15 años tras cruzar el mar Egeo en una embarcación inflable y atravesar los Balcanes a pie. Sus padres permanecieron en Turquía. "Lo que soporté es indescriptible", dice sin entrar en detalles.

Él y su hermano Sohrab fueron acogidos en un centro para menores no acompañados en Alemania, un país que acogería en total a cerca de un millón de migrantes.

Entonces, siendo analfabeto, comenzó clases intensivas de alemán y tres años después publicó en este idioma "El viaje de Rostam", un libro seguido por una compilación de recetas de cocina afgana.

Mundo, Alemania, Afganistán, Refugiados
Rostam Nazari, cofundador y director técnico de la empresa de instalación de paneles solares Solarbau24, frente a un panel solar en un sitio de construcción en Lohra, Alemania.AFP

"Motivado y disciplinado"

Salón de belleza en Túnez

La "revolución de los rizos" desafía los estereotipos de belleza en Túnez

Leer más

Con "todo lo que viví me dije que tenía una oportunidad y debía aprovecharla. Luego me mantuve motivado y disciplinado", explica, consciente de haberlo logrado también gracias a los "numerosos apoyos" encontrados en Marburgo.

Sin ellos, hubiésemos terminado "perdidos como muchos otros" frente a la burocracia alemana, un obstáculo "difícil, tedioso e insoportable", describe.

RELACIONADAS

Una educadora en su centro, le encontró un editor para su libro, es una de las personas que lo ayudaron.

Después, un padrino adoptivo le dio un nuevo impulso cuando decidió comenzar estudios de electricidad, acompañándolo "durante tres años y medio, dos veces por semana, dos horas cada vez. Y gratis", recuerda Nazari.

Szielenski, hijo de la mujer que trabajaba en el refugio, le propuso asociarse en el sector fotovoltaico, esta energía poco contaminante que también puede "generar dinero".

Mundo, Alemania, Afganistán, Refugiados
Los empleados de la empresa Solarbau24 instalan paneles solares en un tejado en una obra en construcción en Lohra, cerca de Marburgo, Alemania.AFP

Equipo multicultural

Su empresa cuenta hoy con 32 empleados, incluidos trabajadores iraníes, rusos, turcos y somalíes.

La compañía ofrece horarios flexibles, días libres para las festividades musulmanas, comidas compartidas y se adapta a los títulos académicos de los empleados, algo poco común en un país conocido por su rigidez administrativa.

pescador Inglaterra

Pescadores británicos enfrentan una invasión de pulpos sin precedentes

Leer más

La empresa se distingue por su enfoque multicultural, especialmente atractivo para los inmigrantes recientes.

"En general la gente no nos envía ni currículum ni carta de motivación", resume Szielenski, de 33 años, para quien "la motivación y la actitud de los candidatos" prevalecen sobre "las cualificaciones".

RELACIONADAS

Hadi Gazerani, un empleado iraní de 40 años, explica en farsi que "eligió" esta empresa porque "ofrece más oportunidades a inmigrantes" como él para "mostrar lo que vale".

El nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, hizo del endurecimiento de la política migratoria una prioridad para frenar el avance de la extrema derecha.

Sin embargo, el país, en la falta de trabajadores en muchos sectores, "necesita a los migrantes y debería simplificar las cosas para que la gente se sienta en casa aquí. Es bueno para los impuestos, la sociedad y la economía", subraya Nazari.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Exposur 2025 en Quito: horarios, actividades y todo lo que debes saber para la feria

  2. Nuevos cierres viales en Guayaquil: estas son las calles que estarán bloqueadas

  3. Alertan sobre fraude con códigos QR en paquetes postales enviados en EE.UU.

  4. Conducir en estado etílico ha causado 335 siniestros en Quito en lo que va de 2025

  5. Reina de Guayaquil: Aquiles Álvarez lanza ironía y José Julio Neira le contesta

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

  4. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  5. Noboa fomenta la ignorancia para ganar la consulta popular | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos