EE. UU. exige la devolución de pasaportes: ¿Quiénes deben cumplir con este trámite?

El Departamento de Estado aclara en qué casos un pasaporte debe devolverse y cuáles son los requisitos para obtener otro

El pasaporte estadounidense es un documento esencial no solo para realizar viajes internacionales, sino también para identificarse dentro del país en vuelos domésticos bajo los estándares de la Real ID. Sin embargo, existen situaciones específicas en las que los ciudadanos deben devolver un pasaporte aún vigente al Departamento de Estado para garantizar su validez y obtener uno nuevo.

¿Cuándo debe devolverse un pasaporte vigente?

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial del Departamento de Estado de EE. UU. (travel.state.gov), los pasaportes que presenten daños significativos deben ser reemplazados. A diferencia del desgaste natural —como esquinas dobladas o páginas abanicadas—, los siguientes casos obligan a devolver el documento:

- Daños por agua, manchas o moho.

- Roturas importantes en la libreta.

- Marcas no oficiales en la página de datos.

- Páginas de visa faltantes.

- Perforaciones u otros daños estructurales.

En cualquiera de estas circunstancias, el pasaporte debe entregarse en un centro autorizado, acompañado de una declaración firmada que explique el tipo de daño.

Requisitos para el reemplazo

El proceso de reemplazo implica presentar una serie de documentos junto con el pasaporte dañado:

Formulario DS-11 completo. Evidencia de ciudadanía estadounidense (como certificado de nacimiento o naturalización). Identificación con fotografía válida (ejemplo: licencia de conducir). Fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación. Pago de las tarifas correspondientes (165 dólares para la libreta estándar). Una foto de pasaporte reciente.

El solicitante recibirá confirmación por correo electrónico una vez que el trámite esté en curso. El estado de la gestión puede consultarse en este link

Un trámite que garantiza seguridad

La política busca asegurar que todos los pasaportes en circulación cumplan con los estándares internacionales de seguridad y sean legibles en los sistemas de control fronterizo. El Departamento de Estado recalca que portar un documento dañado no solo puede invalidar la identidad del viajero, sino también causar inconvenientes en el ingreso a otros países.

En conclusión, quienes posean un pasaporte deteriorado más allá del desgaste normal deben cumplir con la devolución y el trámite de reemplazo. De esta manera, se protege tanto la identidad del ciudadano como la integridad del sistema de documentación de Estados Unidos.

