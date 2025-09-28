Venezuela activa un masivo simulacro por sismos y un conflicto armado

Miles de ciudadanos ensayan respuestas a desastres naturales y a una "amenaza" de EE.UU. en más de 400 puntos

El Gobierno de Venezuela movilizó a miles de ciudadanos, policías y militares en un simulacro nacional. El ejercicio busca preparar a la población para responder a desastres naturales, como los sismos recientes, y a un eventual conflicto armado en medio de tensiones con Estados Unidos.

¿Por qué se realizó este simulacro nacional?

La convocatoria del Ejecutivo responde a dos escenarios principales. El primero es el reciente enjambre sísmico que afectó al occidente del país durante la semana. El segundo es el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que Caracas ha denunciado como una "amenaza" directa.

Nicolás Maduro arremete contra Youtube: "Imbéciles imperialistas" Leer más

El titular de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que los ejercicios son para estar listos ante "cualquier contingencia, bien sea natural o bien sea provocada". Además, el número dos del chavismo explicó que el simulacro forma parte del alistamiento "ante la agresión del imperialismo", como se refiere a EE.UU., cuyas "amenazas se han intensificado" desde agosto.

El simulacro se llevó a cabo en más de 400 puntos instalados en toda Venezuela. La jornada incluyó la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), policías, funcionarios y ciudadanos en edificios residenciales, sedes públicas, escuelas y centros de salud.

Los participantes recibieron instrucciones de expertos sobre cómo actuar durante sismos, incendios, inundaciones y en hipotéticos escenarios de un "ataque contra Venezuela".

Como parte del ensayo, también se realizó una simulación sorpresiva de un "ataque cibernético" contra el centro de control del Metro de Caracas y del sistema ferroviario, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de transporte capitalinos.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!