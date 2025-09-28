Tiroteo en una iglesia de Míchigan: un muerto y nueve heridos en el ataque

Un hombre armado irrumpió en el templo y disparó contra los feligreses. El agresor incendió el recinto y luego fue abatido

Una violenta jornada sacudió a Estados Unidos este domingo con dos tiroteos no relacionados. El más grave ocurrió en una iglesia en Grand Blanc, Míchigan, donde un hombre mató a una persona, hirió a nueve y luego incendió el templo antes de ser abatido por la Policía. El presidente Donald Trump calificó los hechos como una "epidemia de violencia" que requiere respuestas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué sucedió en la iglesia de Míchigan?

El ataque principal tuvo lugar en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la localidad de Grand Blanc. Un hombre de 40 años, originario de la ciudad de Burton, irrumpió en el recinto armado con un rifle de asalto durante la misa dominical.

Dentro del templo, donde se congregaban cientos de personas, el agresor abrió fuego indiscriminadamente, dejando un saldo preliminar de al menos un muerto y nueve heridos. El atacante fue neutralizado por dos agentes de policía que respondieron a la emergencia, evitando una tragedia mayor.

La situación se complicó dramáticamente cuando el hombre, en un acto deliberado, prendió fuego al templo. Esto dificultó las labores de rescate y el aseguramiento de la escena. "Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena", advirtió el jefe de policía de Grand Blanc, William Renye, refiriéndose a los daños causados por las llamas.

El Gobierno federal reaccionó de inmediato. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó el suceso como "desgarrador y escalofriante" e informó que agentes del FBI se desplazaron al lugar para colaborar en la investigación.

"Tal violencia en un lugar de culto es devastadora", declaró Bondi. "Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia y por sus familiares".

Por su parte, el presidente Donald Trump condenó el hecho y afirmó que "parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América". A través de su cuenta de TruthSocial, el mandatario envió un mensaje enérgico: "¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!".

Otro tiroteo se registró en Carolina del Norte

La masacre en Míchigan no fue un hecho aislado. Horas más tarde, en el distrito costero de Southport, Carolina del Norte, otro tiroteo dejó un saldo de tres muertos y ocho heridos. Un hombre a bordo de una embarcación disparó contra los presentes en el bar American Fish Company antes de huir por el río Cape Fear. Media hora después, la Guardia Costera detuvo a un sospechoso.

