Eric Adams renuncia a postularse para una reelección en Nueva York

El actual alcalde descarta estar otro periodo. Ocurre a vísperas de las elecciones locales

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato

Una despedida sin apoyar a nadie

Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

Only in America. Only in New York.

Thank you for making my story a reality. pic.twitter.com/efHuyBnITJ — Eric Adams (@ericadamsfornyc) September 28, 2025

Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

En su video, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explícitamente.

