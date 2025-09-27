Nicolás Maduro arremete contra Youtube: "Imbéciles imperialistas"

El presidente venezolano calificó de "censura" el cierre de su canal por parte de la plataforma

El presidente se refirió a su "censura" de Youtube.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes la eliminación de su canal de YouTube, que contaba con más de 233.000 suscriptores, calificando el acto como censura. La medida coincide con un período de alta tensión entre Caracas y Washington.

¿Cómo reaccionó el presidente venezolano?

Tras la suspensión de su cuenta, Maduro arremetió contra la plataforma de videos. Llamó "imbéciles imperialistas" a los dueños de YouTube y, de forma irónica, felicitó a quienes tomaron la decisión de eliminar su canal. Pese al bloqueo, aseguró que "la gente me sigue viendo por YouTube".

Trump se burla de las milicias ciudadanas en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!" Leer más

El canal del mandatario, aunque aparece en los buscadores, muestra el mensaje "esta página no está disponible" al intentar ingresar. La cadena Telesur denunció que la cuenta fue eliminada "sin explicaciones".

Esta no es la primera confrontación del gobierno venezolano con plataformas digitales. En agosto de 2024, Maduro ordenó el bloqueo de la red social X en Venezuela y acusó a TikTok de haber promovido una "guerra civil".

Dichas acusaciones surgieron tras las protestas electorales que resultaron en 28 fallecidos y 2.400 detenidos. Posteriormente, en diciembre de ese año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares, argumentando que la plataforma no frenó retos virales que causaron muertes e intoxicaciones en el país.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!