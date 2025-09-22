Trump se burla de las milicias ciudadanas en Venezuela: "¡Una amenaza muy seria!"

La publicación es otra capa en la estrategia de presión que incluye despliegues militares y acusaciones de narcotráfico

Una persona sostiene un arma durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en Caracas (Venezuela).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse este lunes 22 de septiembre de 2025, de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video donde comenta, en tono irónico, sobre la "amenaza muy seria" que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

RELACIONADAS Reino Unido y Francia advierten a Israel por represalias tras reconocer a Palestina

"ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!", escribió Trump en su red Truth Social junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de varios instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento ciudadano como parte de defensa de Caracas contra la "amenaza" del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales este fin de semana.

Miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos sostienen rifles durante un entrenamiento militar sobre armamento, en Fuerte Tiuna en Caracas. AFP

Miembros de los consejos comunitarios y civiles se encuentran junto a rifles durante un entrenamiento militar sobre armamento, en Fuerte Tiuna en Caracas el 20 de septiembre de 2025. AFP

Entrenamientos contra el "imperio"

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU. se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, de origen desconocido.

Acuerdo permite acceso a Machu Picchu tras protestas: así se resolvió el bloqueo Leer más

El sábado pasado, Trump advirtió que el Gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio "incalculable" si no readmite a los "presos" que "ha forzado a ir a EE.UU.".

EE.UU. incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe justificando la necesidad de "combatir el narcotráfico" y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el Gobierno Trump, está liderado por el presidente Maduro.

Mientras, el mandatario venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del "imperio norteamericano", frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!