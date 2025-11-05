Corte boliviana anula sentencia y ordena libertad para la expresidenta Jeanine Áñez

Áñez, encarcelada desde 2022, enfrentará un nuevo juicio especial por su breve gestión tras la salida de Evo Morales

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, saluda desde el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, este miércoles, en La Paz (Bolivia).

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por dar un "golpe de Estado" en 2019, informó este miércoles, 5 de noviembre de 2025, el presidente de la corte, y ordenó su excarcelación durante el día.

RELACIONADAS Trump carga contra demócratas por el cierre gubernamental más largo de la historia

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y ordenó su puesta en libertad "en el día".

Añez debe ser sometida a un "juicio de responsabilidades" de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó.

"Se ha visto que" hubo "vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza".

Emocionada por la libertad

Vivir bajo el aire más contaminado del mundo, una rutina diaria en Nueva Delhi Leer más

Carolina Ribera, hija de Añez, informó desde las afueras del penal que su madre sería liberada el jueves, pese a la resolución del juez que pedía su liberación durante el miércoles.

"Sabemos que está muy emocionada, después de casi cinco años que ha estado privada de libertad. Ha sido sometida a muchos abusos", explicó Ribera, quien anticipó que retornará a la región amazónica del Beni (noreste).

"Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó", dijo Áñez, de 58 años, el martes en X.

Los actos de 2019 los hizo con "la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio".

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado "golpe de Estado" contra el exmandatario Evo Morales, informó el presidente de la corte, que dispuso su liberación #AFP pic.twitter.com/0JNoOgcr3L — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 5, 2025

La política de derecha asumió la presidencia en 2019 en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de fraude electoral para continuar en el poder hasta 2025.

Tras el ascenso de Añez, los seguidores del líder indígena salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 personas fallecidas, la mayoría después de la asunción de Añez.

Juicios contra Añez

El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra Añez por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar protestas de seguidores de Morales durante los primeros días de su gobierno.

La justicia rechazó este otro proceso, con el argumento de que le correspondía un juicio especial, pues los hechos ocurrieron cuando ocupaba el máximo cargo del país.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México: conoce las razones de la decisión Leer más

Los hechos más graves se reportaron en el poblado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (centro), y en el vecindario de Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste).

RELACIONADAS Quito se une a más de 350 ciudades creativas en el mundo

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció también este miércoles que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Añez.

Sin embargo, expresó sus dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

El senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de Áñez, saludó la decisión judicial. "Recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso", señaló.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!