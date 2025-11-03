Quito se une a más de 350 ciudades creativas en el mundo

El Distrito Metropolitano de Quito fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Ciudad Creativa en la categoría de Arquitectura y Patrimonio Histórico.

Quito, ciudad creativa

Este reconocimiento resalta el valor de la capital ecuatoriana por la conservación de su centro histórico y su capacidad para integrar la innovación en el desarrollo urbano.

La distinción ubica a Quito en una nueva categoría dentro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, que reúne a más de 350 urbes de 100 países. Esta red promueve la cultura y la creatividad como motores del desarrollo económico, social y turístico.

Con esta designación, Quito es reconocida no solo por su patrimonio material, sino también por su potencial para proyectar una identidad urbana sostenible a través de la arquitectura.

La decisión de la Unesco reconoce los esfuerzos de la ciudad en la preservación de su historia, así como en la incorporación de prácticas innovadoras en la planificación y el diseño urbano.

Reconocimiento a Quito

El alcalde Pabel Muñoz expresó que este reconocimiento refleja el crecimiento de Quito “con sentido, con identidad y con sueños compartidos”. Destacó que la arquitectura de la ciudad “cuenta quiénes somos y cómo construimos la ciudad que merecemos”.

Con esta incorporación, la capital ecuatoriana pasa a compartir espacio con urbes reconocidas por su creatividad en ámbitos como la música, el cine, la literatura, la gastronomía y el diseño.

