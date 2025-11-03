Expreso
rescate a personas en el Rucu Pichincha
Bomberos de Quito ejecutaron un operativo nocturno para auxiliar a un grupo de excursionistas que se extraviaron en el Rucu Pichincha.Cortesía Bomberos

Bomberos de Quito rescatan a cinco excursionistas extraviados en el Rucu Pichincha

Feriado en Quito: rescatan a cinco turistas extraviados en el Rucu Pichincha

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este lunes 3 de noviembre de 2025 sobre el rescate exitoso de cinco excursionistas que se extraviaron en la parte alta del volcán Rucu Pichincha, uno de los destinos más visitados por turistas y deportistas durante los feriados en la capital.

Cinco excursionistas perdidos 

Según el reporte institucional, la alerta ingresó la noche del sábado 2 de noviembre al Centro de Operaciones de Emergencias del Cuerpo de Bomberos, cuando familiares y acompañantes notificaron que un grupo de personas había perdido el rumbo mientras descendía del Rucu Pichincha, ubicado a más de 4.600 metros de altura.

Día de Difuntos Quito

En Calderón, el Día de Difuntos se celebra con música y rituales

Ante la emergencia, personal especializado del Grupo de Rescate en Montaña se movilizó de inmediato hacia el sitio. A pesar de la oscuridad, el clima frío y las condiciones del terreno, los rescatistas iniciaron el ascenso para ubicar a los excursionistas.

“Tras una ardua búsqueda, logramos localizarlos. Se trataba de cinco personas que se encontraban desorientadas y sin posibilidad de descender por sus propios medios”, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito en sus redes oficiales.

Los excursionistas recibieron hidratación y fueron valorados médicamente en el sitio. Posteriormente, el equipo de rescate inició el descenso controlado hasta un punto seguro, donde los esperaban sus familiares. Ninguno de los rescatados presentó lesiones de gravedad.

Esto debe saber si va a la montaña 

El Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía que antes de planificar caminatas o ascensos al Rucu Pichincha es fundamental revisar las condiciones climáticas, portar equipo adecuado, mantener comunicación constante y evitar hacerlo de noche o sin acompañamiento de guías experimentados.

Durante el feriado de noviembre, los bomberos mantienen activados equipos de respuesta en zonas turísticas, rurales y de alta montaña para atender posibles emergencias.

