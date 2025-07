Colombia se deslinda del caso 'Fito' y Petro asegura no conocerlo

Gobierno colombiano negó cualquier intervención con alias ‘Fito’ y aclaró que no ha intermediado en ningún proceso

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aclaró que no ha tenido ningún tipo de participación, gestión o contacto relacionado con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos de Ecuador y cabecilla del grupo delictivo Los Choneros. El pronunciamiento llega días después de que el líder criminal fuera recapturado por las autoridades ecuatorianas y se reactivaran rumores sobre una supuesta intervención colombiana.

Según explicó la Cancillería mediante un comunicado, la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco, recibió una carta atribuida a Fito, en la que el criminal solicitaba la intervención del Estado colombiano como garante de una eventual entrega voluntaria con el objetivo de evitar su extradición a Estados Unidos.

No obstante, el ministerio fue enfático en señalar que la autenticidad de dicha comunicación no ha sido verificada y que no se ha canalizado ningún documento oficial ni se ha emprendido acción alguna al respecto.

“La Cancillería de Colombia no ha realizado gestión alguna relacionada con el señor ‘Fito’, ni interna, ni ante autoridades ecuatorianas, ni ante ningún otro gobierno”, señaló.

Petro rechaza rumores: “No sé quién es Fito”



Desde España, donde participa en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación y Desarrollo, el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó categóricamente las versiones que apuntaban a un supuesto encuentro entre él y Fito durante su última visita a Ecuador.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó:

“Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyenda más, pero hecho por otros (...) No tengo ni idea de quién es el tal ‘Fito’”.

Petro subrayó que, como es costumbre en visitas oficiales, su seguridad fue manejada en todo momento por la fuerza pública del país anfitrión y calificó los señalamientos como parte de una campaña de falsedades de la extrema derecha.

Ese mismo día, confirmó que mantuvo una reunión con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que abordaron temas de seguridad fronteriza, especialmente relacionados con las provincias de Putumayo y Sucumbíos.

Recaptura, cargos y extradición



Alias Topo, lugarteniente de Fito, es requerido por la justicia en EE. UU. Leer más

Alias Fito, condenado desde 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada, fue recapturado el pasado miércoles 25 de junio durante un operativo militar que se extendió por más de diez horas en la provincia costera de Manabí. El líder criminal llevaba varios meses prófugo, tras escapar de la cárcel Regional de Guayaquil entre finales de 2023 y principios de 2024.

El gobierno de Estados Unidos lo ha señalado como una figura clave dentro del narcotráfico internacional. El Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Los Choneros y su líder, bloqueando sus activos bajo jurisdicción estadounidense. Posteriormente, la justicia estadounidense formalizó una acusación contra Fito por siete cargos, entre ellos conspiración para distribuir cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armamento desde EE.UU.

Según la acusación, Los Choneros, en alianza con el Cártel de Sinaloa, manejaban una red de tráfico de drogas a gran escala, que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México.

Tras su recaptura, Fito fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, ubicada en Guayaquil. La portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, confirmó que el narcotraficante será extraditado a Estados Unidos.

Con esta aclaración, el gobierno colombiano busca cerrar cualquier especulación sobre un posible involucramiento en el proceso de captura o negociación con alias Fito. Mientras tanto, Ecuador avanza en los trámites de extradición hacia EE.UU., en el marco de la ofensiva del presidente Noboa contra el crimen organizado.

