Bill Gates habló del caso Epstein: lo que dijo de su relación con el magnate

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, rompió el silencio este miércoles 04 febrero, tras la reciente publicación de tres millones de páginas de documentos relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein. En una entrevista concedida a Nine News Australia, el magnate reconoció haber sido "un insensato" al mantener contacto con el agresor sexual, aunque negó rotundamente haber cometido irregularidades o tener conocimiento de las actividades ilícitas del pederasta.

Gates enfatizó que lamenta "cada minuto" que compartió con Epstein y descalificó el contenido de los nuevos archivos, calificando como "falsas" las afirmaciones que el financiero hizo sobre él. Entre los documentos destaca un correo de 2013 que Epstein se habría enviado a sí mismo, sugiriendo una supuesta relación extramatrimonial de Gates y un intento por suministrar medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin su consentimiento; acusaciones que el filántropo desmintió categóricamente.

Justificación de los encuentros y desmentidos sobre la isla privada

Respecto al origen de su relación, el empresario detalló que conoció a Epstein en 2011 con el objetivo exclusivo de recaudar fondos para proyectos de salud global, aprovechando los contactos del financiero con grandes fortunas. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida; fui un ingenuo al pasar tiempo con él", admitió Gates, quien además aprovechó el espacio para aclarar que, si bien cenaron juntos en varias ocasiones, nunca visitó la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.

Esta aclaración surge en un momento de renovada atención mediática, impulsada no solo por los documentos judiciales, sino también por la postura de su entorno cercano. La controversia ha escalado tras declaraciones que cuestionan la transparencia del magnate sobre este tema específico de su pasado.

Melinda French Gates cuestiona los vínculos de su exesposo

Las explicaciones de Gates coinciden con las recientes críticas de su exesposa, Melinda French Gates, de quien se divorció en 2021. La filántropa señaló que el cofundador de Microsoft aún tiene "cuestiones que explicar" sobre sus vínculos con el pederasta. Según reportes de la agencia EFE, French Gates expresó sentir una "tristeza inmensa" ante las nuevas revelaciones y manifestó su alivio por haberse distanciado de lo que calificó como un "asunto turbio".

La postura de Melinda ha reforzado el escrutinio público sobre Gates, situándolo en el centro de una lista de figuras prominentes que han debido rendir cuentas tras la liberación de archivos por parte del Departamento de Justicia.

El impacto de los archivos del Departamento de Justicia

Desde que las autoridades estadounidenses liberaran esta última tanda de archivos, el impacto ha alcanzado a diversas figuras del ámbito público internacional. La presión por aclarar la naturaleza de las interacciones con Epstein ha obligado a empresarios, políticos y celebridades a emitir comunicados o conceder entrevistas para desvincularse de las actividades del pederasta fallecido.

En el caso de Gates, este pronunciamiento representa su intento más directo por cerrar un capítulo que, según sus propias palabras, fue producto de una visión ingenua sobre el alcance y la reputación de Jeffrey Epstein.

