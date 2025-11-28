Arrestos a cónyuges extranjeros en entrevistas de ‘green card’:¿Qué está pasando?

Desde la llegada de Donald Trump, los trámites para obtener la residencia en EE.UU. se han endurecido notablemente

Varias parejas en distintas ciudades de Estados Unidos acudieron a sus citas migratorias para avanzar en el proceso de residencia permanente, sin imaginar que serían detenidas en pleno trámite. Lo que creían que sería el paso final para regularizar su estatus terminó convirtiéndose en arrestos inesperados dentro de las propias oficinas migratorias.

Medios estadounidenses reportaron que, tras concluir las entrevistas con funcionarios del servicio migratorio, agentes federales ingresaron a las salas y esposaron a los solicitantes extranjeros. Entre los testimonios recopilados se encuentra el de Stephen Paul, quien relató que su esposa británica fue arrestada frente a él y a su bebé, a pesar de —según dijo— haber cumplido con los requisitos exigidos por las autoridades.

Abogados de migración señalaron que esta práctica ha incrementado desde mediados de noviembre. Aunque no existe una cifra oficial, en San Diego (California) se estiman decenas de parejas detenidas en este contexto.

¿Por qué detienen a cónyuges que buscan la green card?

Una de las razones expuestas por las autoridades es que los solicitantes detenidos tenían visas de turismo o negocios caducadas, lo que se habría confirmado al revisar órdenes de captura previamente emitidas.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó a un medio internacional que este tipo de intervenciones se aplica cuando existen órdenes de expulsión o infracciones migratorias previas. Sin embargo, varios de los recientes detenidos aseguran que habían seguido los procedimientos oficiales establecidos por el propio Gobierno para obtener la residencia.

Testimonios de las familias afectadas

El estadounidense Jason Cordero contó que su esposa mexicana sufrió ataques de pánico durante la detención. Ante ello, la familia ha debido recurrir a asistencia legal y enfrentar costos elevados para resolver el caso.

A este testimonio se suman otros en los que las familias describen la experiencia como “traumática” y denuncian que el proceso los ha obligado a enfrentar cargas financieras, trámites judiciales y una prolongada incertidumbre para lograr la liberación de sus parejas.

