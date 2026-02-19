Expreso
Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires
La estación ferroviaria de Plaza Constitución en la Ciudad de Buenos Aires, durante una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral.EFE

Argentina: Histórica fábrica de neumáticos cierra en la previa de una huelga general

La fábrica fundada hace 82 años despide a 900 operarios por pérdida de competitividad ante la apertura de importaciones

La principal fábrica de neumáticos de Argentina anunció el cierre definitivo de su planta en Buenos Aires y más de 900 despidos, en momentos en que la mayor central obrera prepara una huelga en contra de una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La fábrica Fate atribuyó el cierre a la pérdida de competitividad en el marco de la apertura de importaciones. El gobierno convocó a las partes a una instancia de diálogo de 15 días y ordenó retrotraer los despidos.

El conflicto estalló en la antesala de la cuarta huelga general contra las políticas del gobierno de Milei, que fue convocada para este jueves, 19 de febrero de 2026.

La huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) coincidirá con el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El Senado ya la aprobó la semana pasada en medio de una movilización callejera y refriegas con la policía frente al Congreso.

El cierre de Fate, fundada hace 82 años, se suma al de más de otras 21.000 empresas en los últimos dos años y a la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

Desolación

Frente a la planta, en la periferia norte de Buenos Aires, había neumáticos ardiendo este miércoles. Un grupo de trabajadores esperaba novedades a las puertas de la fábrica, donde la empresa colocó un cartel informando el cierre definitivo, observó AFP.

"Me enteré mirando la tele que la fábrica cerraba, no sabía nada. Soy mecánico y trabajo en Fate desde hace 30 años. Nunca pensé que una empresa tan grande iba a cerrar", dijo a la AFP Carlos Fernández, preocupado porque a punto de cumplir 50 años y con dos hijos con discapacidad, sus posibilidades de conseguir otro empleo son pocas.

"Estoy muy triste, mi señora está buscando empleo y peleándola con mis hijos, llevándolos a las terapias (...) estoy alquilando, no sé qué voy a hacer, si vamos a vivir en la calle. No tengo ayuda de nadie", se lamentó.

La empresa comunicó que pagará las indemnizaciones legales.

"Vamos a hacer todas las acciones para lograr que se reabra la fábrica, la solución es posible", declaró a las puertas de la planta Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), con 20 años como empleado de Fate.

Mundo, Argentina, Huelga general, Javier Milei
Trabajadores de la empresa argentina de neumáticos Fate se encuentran sobre el techo de la planta durante una protesta contra el anuncio de su cierre y despidos.AFP

Jornada de 12 horas

Según estimaciones de la consultora privada PxQ entre 2023 y 2025 la importación de neumáticos aumentó un 34% y los precios internos cayeron un 42%.

Buenos Aires. Una persona sostiene una bandera, durante la fuerte protesta que se dio el pasado miércoles.

Sindicatos y partidos opositores consideran que la reforma laboral acentuará los despidos al abaratar indemnizaciones.

"Eso que ocurre en Fate es parte del fracaso de este programa económico del gobierno, no estamos dispuestos a ceder conquistas del movimiento obrero", sostuvo Cristian Jerónimo, cotitular de la central obrera CGT.

La reforma laboral extiende a 12 horas la jornada de trabajo, permite el pago en especies (mercancías o servicios) y fracciona vacaciones, entre otros puntos.

El gobierno sostiene que ayudará a crear empleos al abaratar contrataciones y redundará en una reducción de la informalidad que se estima en un 40% del mercado laboral.

