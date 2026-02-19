¿Quién es José María Balcázar? El nuevo presidente interino de Perú

En una jornada marcada por la sorpresa política, el Congreso de la República eligió este miércoles 18 de febrero, a José María Balcázar Zelada como su nuevo presidente, lo que lo convierte automáticamente en el presidente interino de Perú. Balcázar, integrante de la bancada de Perú Libre, asume el mando tras la censura de José Jerí y tendrá la responsabilidad de liderar el país durante los próximos cinco meses, hasta la entrega de poder prevista para el 28 de julio.

A sus 83 años, el legislador por Lambayeque se convierte en el mandatario de mayor edad en la historia de la nación y en el octavo gobernante en casi una década de profunda crisis institucional. Su ascenso ocurre por vía parlamentaria —con 64 votos a favor en segunda vuelta— ante la ausencia de autoridades electas por voto popular tras las sucesivas salidas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

#CongresoInforma | Con 64 votos, el congresista José María Balcázar Zelada ha sido elegido presidente del Congreso de la República.



En consecuencia, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República del Perú. pic.twitter.com/oY8GhnAX1j — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 19, 2026

Una trayectoria judicial marcada por cuestionamientos

Antes de ingresar a la política, Balcázar desarrolló una extensa carrera en el Poder Judicial, desempeñándose como juez superior en Chiclayo y juez supremo provisional en Lima. Sin embargo, su pasado administrativo no ha estado libre de sombras: en 2011 no fue ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura y, años después, fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por una presunta apropiación de fondos.

Actualmente, el mandatario enfrenta una denuncia constitucional por un supuesto intercambio de favores con la exfiscal Patricia Benavides. Además, en el ámbito político, es recordado por sus polémicas declaraciones que justificaban las relaciones sexuales en menores de edad y por su reciente apertura a la posibilidad de indultar a Pedro Castillo, quien cumple condena por el fallido golpe de Estado de 2022.

Retos ante una transición electoral incierta

El gobierno de Balcázar será de corto aliento pero de alta complejidad. Su principal desafío será garantizar la estabilidad institucional y enfrentar el auge de la delincuencia de cara a las elecciones generales del 12 de abril. No obstante, su elección ha generado un rechazo inmediato en sectores de la oposición, como la bancada de Fuerza Popular, que responsabiliza a las facciones de derecha por permitir el ascenso de un perfil vinculado a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia. Este vínculo con la izquierda radical marca el inicio de una transición bajo la sombra de la desconfianza parlamentaria.

El escenario hacia julio de 2026

Mientras Balcázar se instala en el Ejecutivo, el panorama electoral luce fragmentado. Con 36 candidatos inscritos y un desinterés ciudadano generalizado, las encuestas de Ipsos sitúan al líder conservador Rafael López Aliaga a la cabeza con apenas un 12% de apoyo. En este contexto de baja popularidad y atomización del voto, es poco probable que la carrera presidencial se defina en primera vuelta, dejando el futuro del país en suspenso hasta un posible balotaje en junio.

