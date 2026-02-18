Congreso del Perú elige este miércoles presidente interino tras destituir a José Jerí

Este miércoles 18 de febrero, el Congreso de la República del Perú llevará a cabo la elección de un nuevo presidente, el octavo en apenas diez años. El proceso ocurre tras la reciente destitución del mandatario interino, José Jerí, quien fue apartado de sus funciones por falta de idoneidad, a solo dos meses de los comicios generales.

La jornada electoral iniciará a las 18:00 (23:00 GMT). Los legisladores votarán para elegir al nuevo jefe del Parlamento, quien, por sucesión constitucional, asumirá automáticamente la presidencia interina hasta el 28 de julio, fecha en que entregará el mando al ganador de las elecciones del 12 de abril. Entre los cuatro aspirantes inscritos destaca María del Carmen Alva, ex titular del Legislativo en 2021; junto a ella compiten elizquierdista José Balcázar, el socialista Edgard Reymundo y Héctor Acuña, representante de una agrupación cuestionada por casos de corrupción.

La economía de Perú supera previsiones al crecer un 3,44 % en 2025 Leer más

Incertidumbre y malestar ciudadano

“Vivimos en la incertidumbre”, se lamentó Erick Solórzano, médico de 29 años, quien señaló a la AFP que este cambio de mando a pocas semanas de las elecciones acentúa la “angustia” social sin resolver las urgencias diarias. Por su parte, el ingeniero industrial Edgardo Torres consideró que la inestabilidad responde a un factor ético: “Los presidentes no duran por el tema de la corrupción; necesitamos un líder en un país tan inestable”.

Las causas de la caída de Jerí

El pleno del Congreso destituyó a Jerí el pasado martes tras un juicio político relámpago, bajo el argumento de “inconducta en sus funciones y falta de idoneidad”. El exmandatario perdió el respaldo político en enero, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación por presunto tráfico de influencias debido a una reunión secreta con un empresario chino. La crisis se profundizó este mes con una segunda indagación sobre irregularidades en la contratación de personal femenino dentro de su administración, comprometiendo su rol como garante de la transparencia electoral.

El antecedente de Dina Boluarte

osé Jerí, de 39 años, había reemplazado el pasado 10 de octubre a Dina Boluarte, quien fue destituida en un juicio político exprés por su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos. Durante su breve gestión, Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados tanto por la oposición de izquierda como por un bloque de partidos de derecha.

Inestabilidad institucional permanente

Perú atraviesa desde 2016 una crisis caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil. Las cifras reflejan la gravedad del sistema: de los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de serlo. En medio de esta rotación constante, Francisco Sagasti fue el único mandatario que pudo concluir su periodo interino de transición de manera regular.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.