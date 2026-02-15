La economía de Perú supera previsiones al crecer un 3,44 % en 2025

La economía de Perú creció un 3,44 % en 2025 gracias al impulso de sectores como la construcción, el comercio y la manufactura y superó así las previsiones del Banco Central de la Reserva (BCRP), que había estimado un aumento de la producción del 3,3 %.

El Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) informó este domingo 15 de febrero de 2026 en su reporte mensual que el país andino cerró 2025 con un crecimiento del 3,44 % de su producción frente al 3,33 % alcanzado en 2024 y el dato negativo de 2023 que cerró con - 0,55 %.

Perú alcanzó un aumento de su producción del 3,83 % en diciembre respecto al mismo mes de 2024 ante la evolución positiva de la mayoría de los sectores económicos.

El INEI destacó que el sector construcción aumentó en 12,01 %, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (18,05 %) y el avance físico de obras públicas (7,02 %).

Además, continúo la construcción de proyectos de vivienda de interés social e inmobiliarias y el avance físico de obras públicas creció en el gobierno local, contrarrestado por la disminución en los ámbitos nacional y regional.

También creció el sector comercio (4,89 %), impulsado por la venta al por mayor (4,56 %) y la venta al por menor (4,65 %).

Durante el último mes del año 2025, el sector agropecuario aumentó 2,48 %, respecto al mismo mes del año anterior, por el resultado positivo de los subsectores agrícola (2,63 %) y pecuario (2,25 %).

En diciembre 2025, la exportación total de bienes aumentó en 13,41 %, por mayores envíos de productos tradicionales (13,85 %), entre ellos los mineros, pesqueros y agrícolas; así también de productos no tradicionales (12,31 %), como agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, metalmecánicos y siderometalúrgicos.

Bajó el sector minería e hidrocarburos

Sin embargo, el sector minería e hidrocarburos se redujo un 2,18 %, por el resultado negativo de los subsectores minero metálico (-1,87 %), por una menor extracción de molibdeno (-19,1 %), cobre (-2,7 %), oro (-3,2 %) y plata (-2,7 %); no obstante, creció la producción de zinc (17,2 %), hierro (14 %), estaño (22,1 %) y plomo (1,5 %).

También tuvo un desempeño negativo el subsector de hidrocarburos (-4,39 %) como resultado del menor volumen de explotación de petróleo crudo (-16 %) y de líquidos de gas natural (-6,3 %), mientras que subió la producción de gas natural (9,6 %).

Por último, el índice de producción del sector financiero y seguros disminuyó en 0,20 %, en comparación con diciembre de 2024, explicado por la reducción de los créditos de las empresas financieras (-42,2 %), así como los depósitos de las empresas financieras (-40,5 %) y entidades del sector público (-2 %).

