Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Congreso de Perú
El Congreso sesionó la mañana y parte de la tarde para conocer las siete mociones de vacancia del presidente.EFE

El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí a dos meses de las elecciones

Es el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política

El Congreso de Perú destituyó este martes, 17 de febrero del 2026, al presidente interino, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

Te invitamos a leer: El presidente de Perú respondió a acusaciones de presunta corrupción: ¿qué dijo?

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

RELACIONADAS

Manifestantes pidieron la salida de Jerí 

Un reducido grupo de manifestantes llegó a los exteriores del auditorio donde el Congreso de Perú trata una serie de siete mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, para exigir la salida inmediata del mandatario.

Los manifestantes mostraron su disconformidad con una serie de decisiones tomadas por Jerí durante su corto mandato de apenas cuatro meses en el poder, en el que está promoviendo una reestructuración de la petrolera estatal Petroperú, la empresa pública más grande del país, que busca dividir en unidades para delegar su gestión a operadores privados.

Manifestación a favor de la destitución de José Jerí
Un grupo reducido de manifestantes protestaron en los exteriores dle Congreso de Perú a favor de la destitución de José Jerí.efe

También criticaron los hechos que motivaron las mociones de censura, como una serie de reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos que son contratistas del Gobierno y las supuestas irregularidades en la contratación de un grupo de funcionarias que previamente mantuvieron reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno de Lima.

Otros recordaron la denuncia por violación contra él que se presentó a finales de 2024, cuando ya era congresista, y que el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, archivó al considerar que había pruebas contra él, cuando iba a ser nombrado presidente del Congreso.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tres sectores de Quito experimentaron cortes de agua: Esto dice Epmaps

  2. El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí a dos meses de las elecciones

  3. El trofeo del Mundial arribó a Quito de la mano de Trezeguet

  4. Benfica vs Real Madrid: cómo ver EN VIVO, horario y alineaciones | Champions League

  5. Cpccs llama a gremios y juristas a postular para fiscal general, dice Andrés Fantoni

LO MÁS VISTO

  1. Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

  2. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

  4. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  5. Parquímetros en el Omni Hospital: Propuesta de Aquiles Álvarez que divide a moradores

Te recomendamos