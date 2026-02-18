Expreso
José María Balcázar
El izquierdista José María Balcázar (d.) es el nuevo presidente de Perú.EFE

José María Balcázar es el nuevo presidente interino de Perú

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por José Jerí

El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda José María Balcázar como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente lo convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política.

Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

